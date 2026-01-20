El partido Acción Popular convocará a su plenario nacional y al comité político para tomar posición sobre una eventual vacancia o censura del mandatario José Jerí por sus reuniones con empresarios chinos, según anunció su presidente, Julio Chávez.

A través de un comunicado, rechazó y condenó la conducta de Jerí Oré por considerar que “afecta gravemente” la imagen de la figura presidencial, al participar en reuniones dentro y fuera de Palacio con empresarios “que tienen intereses en el Estado”.

De igual modo, respaldó las acciones del fiscal de la Nación encargado, Tomás Gálvez, así como de la Comisión de Fiscalización del Congreso para investigar estos hechos.

“Expresamos que el actual gobierno no brinda las garantías para conducir un proceso de transición democrática, con neutralidad y transparencia, por lo que se convocará en forma inmediata al Comité Político y al Plenario Nacional, para tomar una postura sobre una eventual vacancia presidencial o pedido de censura a los integrantes de la mesa directiva”, subrayó.

Finalmente, Chávez dijo que estos hechos hacen “insostenible” que Acción Popular mantenga un representante en la actual Mesa Directiva porque ello sería avalar al actual régimen, “decisión que también será sometida a las instancias partidarias”.

Los cuestionamientos contra José Jerí se intensificaron tras revelarse encuentros con el empresario chino Zhihua Yang los días 26 de diciembre en un restaurante del distrito de San Borja y el 6 de enero en un establecimiento comercial en el Cercado de Lima.

Ninguna de estas citas fue consignada en el registro oficial de actividades de la Presidencia de la República. El mandatario se puso a disposición de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 21 de enero.

En tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, abrió una investigación preliminar contra Jerí Oré por los presuntos delitos son patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.