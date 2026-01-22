El presidente José Jerí participó este jueves en la ceremonia de afirmado del pabellón nacional de los buques B.A.P. Río Huarmey y B.A.P. Río Nepeña en la Base Naval del Callao, un día después que se presentara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y en una conferencia de prensa para responder sobre sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

Jerí estuvo acompañado en la ceremonia por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi; además del ministro de Defensa, César Díaz Peche, así como el alto mando militar y de la Marina de Guerra.

Un día antes, el miércoles 21 de enero, Jerí Oré acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Durante la sesión, el jefe de Estado respondió interrogantes sobre sus encuentros no registrados con el empresario Zhihua Yang. El mandatario negó la comisión de actos ilícitos en dichas reuniones y calificó las filtraciones de videos como una intención de generar inestabilidad en el proceso electoral.

Los cuestionamientos surgieron tras la difusión de imágenes de encuentros fuera de la agenda oficial en un restaurante y un local comercial en el centro de Lima. Ante estas revelaciones, Jerí reconoció un error en la forma al ingresar encapuchado a uno de los establecimientos, y aseguró que las visitas tuvieron como fin coordinar actividades por el aniversario de la relación entre Perú y China.

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Ante estas diligencias, el mandatario comunicó su disposición para permitir el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. El Ministerio Público también investiga al empresario involucrado a través de la Fiscalía Anticorrupción.

Organizaciones políticas y gremios empresariales emitieron pronunciamientos sobre la situación del Ejecutivo. El partido Alianza Para el Progreso solicitó la renuncia del mandatario, mientras que la Sociedad Nacional de Industrias instó a realizar investigaciones sin interrumpir el proceso electoral. Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se manifestó en contra de la activación de una moción de vacancia.