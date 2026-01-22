José Jerí ante el Congreso: nuevas versiones, regalos y el pulso político en la Comisión de Fiscalización

El presidente José Jerí se presentó el último miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang. Sin embargo, terminó abriendo nuevos flancos: admitió hechos que no había revelado y reconoció haber recibido obsequios. Esto en medio de un clima de tensión política, con congresistas de izquierda exigiendo sanciones inmediatas y bancadas aliadas cerrando filas en su defensa.

Jerí admitió dos visitas adicionales al chifa del empresario. Según dijo, acudió el 3 y el 9 de diciembre pasado, fechas que se suman a la ya conocida visita del 26 de diciembre, realizada de noche, encapuchado y sin registro oficial.

“Son actos comunes que he realizado”, aseguró al referirse a sus múltiples visitas. Según su versión, la noche del 3 de diciembre pasado acudió al local en cuestión.

La agenda oficial de sus actividades no consigna ese desplazamiento: solo registra que ese día viajó a Tacna por la mañana y retornó por la tarde. Posteriormente, figura una reunión en la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro, con el titular del sector, Vicente Tiburcio; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; y altos mandos policiales.

Jerí sostuvo además que el 9 de diciembre acudió al chifa a la hora del almuerzo, tras participar en una actividad en el Pentagonito, en San Borja, y que lo hizo acompañado de su equipo de trabajo y su escolta. No obstante, su agenda oficial vuelve a omitir ese desplazamiento y únicamente consigna las actividades realizadas en el Pentagonito.

Hasta antes de su presentación ante la comisión, el presidente concentró sus explicaciones en el encuentro del 26 de diciembre, restándole relevancia y calificándolo, según el momento, como coordinación cultural, actividad privada o cena casual.

A esas visitas se suma la reunión del 6 de enero en un local comercial del Centro de Lima, también de propiedad de Yang, que fue grabada en video y que se realizó horas después de que el establecimiento fuese clausurado por la Municipalidad de Lima.

Invitación a China

Durante su exposición, Jerí afirmó que Zhihua Yang le insistió en viajar a China, propuesta que —aseguró— fue rechazada.

Según el mandatario, la principal expectativa del empresario chino Zhihua Yang —a quien identifica como “Johnny”— era la realización del Día de la Amistad Perú-China, programada para el próximo 1 de febrero. “La otra era que se programe un viaje a China por medio de la embajada […] pero no he podido viajar por temas de agenda y circunstanciales”, añadió.

Jerí reiteró que no aceptó la invitación, aunque evitó precisar si puso en conocimiento de la cancillería dicha propuesta.

También insistió en calificar como “un error” sus visitas no registradas. “El error no es delito”, sostuvo, y más adelante añadió: “No he movido ni un dedo para favorecerlo a él [el empresario Yang] ni a terceros”.

Los regalos

Otro punto que abordó durante la sesión fue el de los cuadros chinos adquiridos durante su visita del 6 de enero al local del Centro de Lima. El mandatario sostuvo que intentó pagar por los objetos, pero que el empresario se negó a recibir el dinero y se los entregó como obsequio, con un valor que estimó entre 100 y 250 soles.

“Yo fui a comprar y no me se permitió poder pagar. Es una gentileza que se tuvo hacia mi persona. Los cuadros están valorizados o pueden costar entre 100 y 250 soles aproximadamente. Mi ánimo ha sido pagarlos, pero ‘Johnny’ no me dejó. Tuvo una gentileza conmigo”, dijo.

En el 2025, el gobierno de Dina Boluarte flexibilizó la lista de regalos, donaciones y cortesías que puede recibir el presidente de la República, pero en el marco de actos protocolares. En su momento, Boluarte recibió relojes Rolex y joyas de alta gama por parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Justificación

Durante la sesión, Jerí fue interrogado en al menos dos ocasiones sobre con quién conversaba por teléfono durante su visita del 6 de enero al local del Centro de Lima. Sin embargo, no respondió. Un día antes, en una entrevista con Canal N desde Palacio, había señalado que no lo recordaba.

La congresista Flor Pablo (no agrupada) lo exhortó incluso a revisar en su celular el registro de llamadas de esa fecha, pero tampoco obtuvo respuesta. Poco después, ya desde Palacio, Jerí declaró a la prensa que hablaba por teléfono con la secretaria de Comunicaciones de Palacio.

En la comisión, el presidente explicó además que ese 6 de enero se encontraba molesto porque, tras grabar un video en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para promocionar actividades de verano, se le informó que no podría difundirse para no vulnerar el principio de neutralidad electoral.

Tensión política

La sesión de la Comisión de Fiscalización transcurrió en un clima de tensión. Congresistas de izquierda cuestionaron al mandatario, lo acusaron de incurrir en contradicciones e insistieron en la posibilidad de promover su censura o eventual vacancia.

En paralelo al desarrollo de la cita, tres mociones de censura ingresaron por mesa de partes del Congreso. Estas deberán ser evaluadas por el pleno; sin embargo, el trámite queda en suspenso debido al receso parlamentario. La próxima legislatura recién está prevista para inicios de marzo.

De acuerdo con el reglamento del Congreso, las mociones deben ser primero calificadas y, de alcanzar el respaldo requerido, debatidas en el pleno. Para su aprobación basta el voto de la mayoría de legisladores presentes, es decir, mayoría simple.

En tanto, congresistas aliados de Jerí salieron en su defensa. El legislador Ilich López (Acción Popular) sostuvo que “se tiene que reconocer la transparencia [de Jerí] y el hecho de que haya venido a ser escrutado”.

La congresista Ana Zegarra, de Somos Perú —el mismo partido que Jerí—, destacó que este “ha venido a dar la cara a pesar de los hechos”. Luego cuestionó una eventual censura o vacancia: “¿Dónde quedaría la presunción de inocencia?”, dijo.

Fuerza Popular optó por una estrategia distinta. Sus congresistas Patricia Juárez y Héctor Ventura centraron sus intervenciones en cuestionar a la izquierda, a la que acusaron de aplicar una doble vara frente a las reuniones no registradas del expresidente Pedro Castillo en la casa del jirón Sarratea, en Breña.

Juárez y Ventura sostuvieron que quienes hoy exigen sanciones inmediatas contra Jerí guardaron silencio o minimizaron esos hechos cuando involucraban a Castillo.

El último lunes, la lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial, Keiko Fujimori, señaló que su agrupación adoptaría una posición sobre una eventual censura o vacancia luego de escuchar a Jerí en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, uno de los principales voceros del fujimorismo en el Congreso, Fernando Rospigliosi, ya adelantó su rechazo a un cambio de gobierno a estas alturas, cuando faltan apenas tres meses para las elecciones generales y seis para el cambio de mando.

Las posiciones expresadas por los congresistas durante la sesión dejaron en evidencia que, por ahora, las mociones de censura no contarían con los votos suficientes para prosperar en el pleno.