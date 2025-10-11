José Jerí, presidente de la República que asumió el cargo en reemplazo de Dina Boluarte tras la vacancia de esta última, anunció la convocatoria al Acuerdo Nacional donde espera dialogar sobre seguridad ciudadana y la transparencia de las elecciones generales del 2026.

Las redes sociales de la Presidencia de la República fueron las que difundieron el anuncio donde se indica que el objetivo es dialogar hacia una agenda precisa contra la inseguridad ciudadana y garantizar un proceso electoral “limpio y ordenado”.

Asimismo, se buscará definir medidas para impulsar la economía nacional.

El Acuerdo Nacional es la instancia que aglomera a representantes de los poderes del Estado como Congreso de la República, Poder Judicial y demás instituciones autónomas, además de representantes de todos los partidos políticos y de la sociedad civil.

La convocatoria a este foro se realiza en el que es el segundo día de José Jerí como presidente de la República, luego que asumiera el cargo durante la madrugada del 10 de octubre, tras la votación en el pleno a favor de la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

Previamente, Jerí Oré sostuvo reuniones, en primer lugar, con el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y luego con los representantes de otras instituciones como Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino; Janet Tello, presidenta del Poder Judicial; e Ilich López, tercer vicepresidente del Poder Legislativo.