La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su preocupación frente a los comunicados emitidos por el Despacho Presidencial, en respuesta a informes periodísticos vinculados a la contratación de cinco allegadas al mandatario José Jerí, luego de reunirse con él en Palacio de Gobierno.
A través de un comunicado, señaló que en dichos pronunciamientos “se ataca y estigmatiza a la prensa en un claro intento de evadir la transparencia y rendición de cuentas sobre un hecho de indudable interés público”.
“La ANP advierte, con especial gravedad, que el comunicado originalmente difundido por la Presidencia de la República, que incluía el anuncio de evaluar ‘las acciones legales correspondientes’, fue posteriormente retirado y reemplazado por una versión distinta, sin explicación pública ni aclaración oficial”, expresó.
“Esta práctica afecta los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional, y evidencia una conducta errática frente al escrutinio ciudadano y periodístico”, agregó.
Refirió que si bien el nuevo comunicado intenta atenuar el tono del mensaje inicial, “mantiene una narrativa que descalifica la labor periodística al atribuirle intencionalidad maliciosa y carácter tendencioso a la cobertura de hechos que son, de manera indiscutible, de interés público”.
“En un sistema democrático, el poder político no puede juzgar ni estigmatizar el enfoque editorial de los medios”, acotó al recordar que la contratación de personal en el entorno presidencial, los procedimientos administrativos seguidos y las condiciones en que se desarrollan dichas contrataciones “son materias legítimas de fiscalización pública, al involucrar recursos del Estado y el ejercicio del poder”.
“Pretender sustraer estos temas del debate público vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada”, dijo al advertir que resulta igualmente “preocupante” que, tanto en el comunicado retirado como en el texto posteriormente difundido, “se insista en desplazar el foco del debate, colocando al poder político como víctima y al periodismo como agresor, en lugar de responder con información verificable, documentación pública y explicaciones transparentes”.
“La ANP rechaza, además, el uso instrumental de causas legítimas como la defensa de la dignidad de las mujeres y de las personas jóvenes para desacreditar la labor periodística y limitar el control democrático. La defensa de derechos no puede ser utilizada como argumento para inhibir la fiscalización ni para desacreditar a la prensa”, subrayó.
“La Asociación Nacional de Periodistas del Perú exhorta al Poder Ejecutivo, bajo el actual mandato del presidente José Jerí, a cesar cualquier práctica de intimidación, condicionamiento o deslegitimación del trabajo periodístico -como las observadas en gestiones anteriores-, y exige el respeto irrestricto a las libertades informativas”, sentenció.
Presidencia retrocede
Como se recuerda, la Presidencia de la República dio marcha atrás y retiró de su comunicado el punto donde anunciaba que “se están evaluando acciones legales” tras la difusión de un reportaje de “Cuarto Poder”, el último domingo, sobre la contratación de cinco allegadas al mandatario José Jerí.
“Se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencia”, indicó en el cuarto punto de su primer comunicado, difundido a las 12.29 horas del último martes 3 de febrero.
Posteriormente, a la 1:12 horas, en su cuenta oficial de X, la Presidencia de la República difundió un segundo texto, donde había retirado ese punto.
