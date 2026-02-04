La Contraloría General de la República solicitó información al Despacho Presidencial y dos ministerios sobre las contrataciones de cinco allegadas al mandatario José Jerí, luego de reunirse con él en Palacio de Gobierno.

A través de un oficio, el jefe del Órgano de Control Institucional de la Presidencia de la República pidió los expedientes correspondientes a las órdenes de servicio y/o contratos suscritos a nombre de Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva.

También solicitó copia de los comprobantes de pago, conformidades de servicio, órdenes de pago u otros documentos sustentatorios que acrediten los pagos efectuados en el marco de las órdenes de servicio y/o contratos.

En tanto, la jefa del Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente, Gloria Cárdenas Timoteo, informó que ha dispuesto la recopilación de información respecto a la contratación de Guadalupe Vela Ramírez y otros.

La misma decisión adoptó la jefa encargada del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación, Elizabeth Jaramillo Narváez, sobre la designación de Violeta Emperatriz Otero Bea como secretaria nacional de la Juventud de dicho portafolio.

El caso

Según reveló “Cuarto Poder” el último domingo, cinco jóvenes cercanas al mandatario José Jerí y que visitaron el Despacho Presidencial obtuvieron, días después, diversas órdenes de servicio con el Estado por miles de soles.

Una de ellas es Guadalupe Vela, quien registra visitas al Despacho Presidencial el 1 de noviembre del 2025. Tras ello, obtuvo una orden de servicio en Essalud por Servicio Especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, por más de S/6 mil.

El 28 de noviembre, la joven consiguió un segundo contrato con el Estado, sin haber cumplido aún con el primero, esta vez como Locadora Fag en el despacho ministerial del sector Ambiente. Su primer pago por 33 días de trabajo fue de S/11 mil.

Vela Ramírez ingresó a Palacio junto a otra joven, Rubiel Cristina Beraun Rojas, natural de Huánuco, quien tras la visita con el mandatario José Jerí obtuvo una orden de servicio en el Despacho Presidencial, el 20 de noviembre, por análisis de acciones de comunicación interna, con una retribución de S/6.500.

Más contrataciones

Además de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, aquel 1 de noviembre ingresó también una tercera mujer que también tuvo como destino el Despacho Presidencial. Se trata de Violeta Emperatriz Beas Otero, que fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, una entidad que depende del Ministerio de Educación.

El 20 de octubre llegó también hasta la oficina del mandatario otra joven, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien días después, obtuvo una orden de servicio para el mismo Despacho Presidencial por S/11 mil.

Pero ahí no quedan las visitas y las contrataciones. El mismo esquema se repitió con Alicia Camargo, la joven que acompañó a Jerí Oré a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la tienda Market Capón, en el jirón Paruro.

La joven llegó, el 14 de octubre de 2025, hasta el mismo despacho del presidente José Jerí. Tres días después fue contratada en el mismo Despacho Presidencial como locadora FAG en la secretaría general de Palacio de Gobierno. Ninguna de ellas quiso responder a las preguntas sobre sus contrataciones.