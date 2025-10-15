José Jerí ha protagonizado diversas mesas de diálogo desde que asumió la presidencia. (Foto: Presidencia
El presidente , quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte, citó para dialogar en Palacio de Gobierno a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con único punto en agenda las .

La convocatoria fue hecha pública en la cuenta de X de Jerí Oré, donde resaltó la importancia de conversar con estas autoridades para que los comicios sean seguros y garanticen la libre expresión ciudadana.

Héctor Villalobos
LEE: Inestabilidad constante: el Perú es el único país de Sudamérica con 8 presidentes en los últimos 10 años

“Por ello, los convoco a Palacio de Gobierno este domingo a las 3 p.m.”, precisó el mandatario.

El presidente del JNE es Roberto Burneo, mientras que los titulares de la ONPE y Reniec son Piero Corvetto y Carmen Velarde respectivamente.

Las elecciones generales del 2026 fueron convocadas formalmente por Dina Boluarte y se llevarán a cabo el 12 de abril del próximo año.

José Jerí, al asumir la presidencia, mencionó en su mensaje ante el Congreso que su prioridad, además de la seguridad ciudadana, .

“Los cargos no hacen a las personas, las personas pueden redefinir los cargos. Se me pueden criticar muchas cosas pero no mi voluntad de querer hacer las cosas y esa voluntad va a estar orientada justamente a esa declaratoria de guerra a la delincuencia, a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado; y también garantizar y hacer todos los esfuerzos colectivos por la estabilidad”, dijo la madrugada del 10 de octubre tras la vacancia de Boluarte.

