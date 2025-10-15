El presidente José Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte, citó para dialogar en Palacio de Gobierno a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con único punto en agenda las elecciones generales del 2026.

La convocatoria fue hecha pública en la cuenta de X de Jerí Oré, donde resaltó la importancia de conversar con estas autoridades para que los comicios sean seguros y garanticen la libre expresión ciudadana.

“Por ello, los convoco a Palacio de Gobierno este domingo a las 3 p.m.”, precisó el mandatario.

El presidente del JNE es Roberto Burneo, mientras que los titulares de la ONPE y Reniec son Piero Corvetto y Carmen Velarde respectivamente.

Las elecciones generales del 2026 fueron convocadas formalmente por Dina Boluarte y se llevarán a cabo el 12 de abril del próximo año.

José Jerí, al asumir la presidencia, mencionó en su mensaje ante el Congreso que su prioridad, además de la seguridad ciudadana, sería garantizar elecciones transparentes.

“Los cargos no hacen a las personas, las personas pueden redefinir los cargos. Se me pueden criticar muchas cosas pero no mi voluntad de querer hacer las cosas y esa voluntad va a estar orientada justamente a esa declaratoria de guerra a la delincuencia, a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado; y también garantizar y hacer todos los esfuerzos colectivos por la estabilidad”, dijo la madrugada del 10 de octubre tras la vacancia de Boluarte.