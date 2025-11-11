El presidente José Jerí dijo ante las críticas contra su anuncio de realizar una gira por regiones a pocos meses de las elecciones generales del 2026 que provienen de un “sector muy puntual y minúsculo”.

“Si uno hace, por qué hace; si no hace, es un insensible y un indolente. Algún sector muy puntual y muy minúsculo critica cualquier tipo de acción u omisión. A mí me preocupa el día de hoy, como dejar un país encaminado al 26 de julio del 2026″, dijo ante la prensa.

Jerí, quien viajó a Huánuco este martes al inicio de la que anunció como una gira en regiones luego de un mes de ocupar el cargo de presidente tras la vacancia de Dina Boluarte, destacó la importancia de conocer las necesidades de las regiones.

“No me van a decir que no es importante salir y conocerlas y entenderlas. Eso es fundamental n un gobierno que quiere hacer las cosas distinta y que tiene fecha límite que es el 26 de julio del 2026″, explicó.

El mandatario fue consultado por la prensa por los cuestionamientos a estos viajes porque podrían interpretarse como un intento de hacer campaña política para Somos Perú, partido del cual es militante, para las elecciones del 2026.

Al respecto, reiteró que concluirá su mandato el 26 de julio del próximo año, cuando concluye la gestión de la Mesa Directiva del Congreso que encabeza.

“Yo estoy esperando cumplir esa responsabilidad que se me encomendó por mandato constitucional. De ahí retomaré mis actividades como José Jerí y voy a estar muy contento de volver a ser José Jerí y volver a disfrutar la tranquilidad de mis hábitos y costumbres que siempre he tenido con mis mascotas y con mi vida personal y mi relación familiar”, aseguró.

En esa línea, aseguró que su prioridad es dejar encaminado al país para el próximo gobernante, de quien espera que no reinventen la pólvora sino que continúe con una hoja de ruta. “Cada 5 años nos e inventa el país nuevamente”, destacó.