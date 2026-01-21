José Jerí, presidente de la República, aseguró que hay una intención de querer afectar la estabilidad del país y la transparencia de las elecciones generales convocadas para el 12 de abril de este año, al declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para negar que haya cometido algún acto irregular en sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y revelar que también acudió a este local en otras dos oportunidades que no han generado cuestionamientos.

Durante los primeros minutos de su presentación ante Fiscalización y antes de la ronda de preguntas, Jerí Oré resaltó que no se debería cuestionar el hecho que acuda a comer a un chifa ya que así lo viene haciendo en otras oportunidades, asegurando que al menos otros dos días fue al mismo local de Zhihua Yang.

“Como lo fue por ejemplo el 3 de diciembre en la noche cuando fui nuevamente con mi escolta y además fui con mi equipo que me suele acompañar. Tampoco han mencionado mi almuerzo que fue luego de una actividad protocolar que tuve en el Pentagonito el día 9 del 12. ¿Por qué mostrar un video y no los demás sobre un mismo hecho o mismo patrón de comportamiento asociado a ir a comer a un restaurante o a un chifa?“, indicó.

Según José Jerí, la cena cuestionada que se llevó a cabo el 26 de diciembre “no fue planificada ni organizada”, sino un encuentro circunstancial con el dueño del chifa, el empresario chino, y a la que acudió acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, además de su escolta presidencial de turno.

“Se ha pretendido distorsionar una actividad común que suelo realizar algunas veces luego de mis actividades cotidianas con hechos irregulares o hechos ilícitos (...) Lo que sí es claro y evidente es que sí hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar más allá de la persona, generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso y que tiene que ser imparcial y transparente”, acusó el mandatario.

José Jerí también reiteró su versión sobre la visita que hizo al local Market Capón el 6 de enero, también propiedad de Zhihua Yang, y comentó que su objetivo era comprar caramelos y cuadros, algo que aseguró ha sido distorsionado.

“Mi comportamiento ha sido el mismo que he realizado cuando era presidente de la República, el mismo cuando era congresista y el mismo que siempre he realizado en todo momento. Los cargos no definen a la persona y tampoco tienen que limitar la naturaleza de las personas”, indicó antes de reiterar que están tergiversando su actuación para “desestabilizar al país”.