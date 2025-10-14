El presidente José Jerí aseguró esta mañana que “en las próximas horas” se conocerá al nuevo gabinete de ministros, el cual todavía no ha nombrado a pesar que han pasado cuatro días desde que asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte.

Esto lo expresó en su breve discurso para dar inicio a una reunión con alcaldes distritales de Lima en Palacio de Gobierno, a quienes agradeció que acudan a plantear ideas en materia de seguridad ciudadana.

“Nuestro objetivo el día de hoy es justamente escuchar sobre la base de la experiencia que tiene cada uno d ustedes en el ejercicio diario de su función, esas propuestas que nos permitan tomar acciones concretas”, resaltó Jerí Oré.

“Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos ya esa coordinación adicional para poder justamente aplicar lo que hoy se diga y se acuerde en esta mesa de diálogo”, agregó.

José Jerí también se refirió a los cuestionamientos en su contra por parte de autoridades que deberían haber acudido a su llamado para conversar con alcaldes distritales de Lima.

“Más allá de las discrepancias que puedan existir, posturas o desplantes, finalmente el compromiso no es con la persona que ejerce la presidencia, el compromiso es con el país y así lo deberían entender algunas autoridades que, a pesar de ello, deberían estar aquí presentes”, señaló.

Cabe destacar que, en respuesta a la convocatoria a los alcaldes que hizo Jerí por su cuenta de X la noche del lunes, el burgomaestre de Magdalena, Francis Allison, respondió que era una forma de actuar “poco seria” y un “mecanismo mediático para darle legitimidad a quien no la tiene”.

La lucha contra la delincuencia debe abordarse con firmeza y responsabilidad, no como un mecanismo mediático para darle legitimidad a quien no la tiene. — Francis Allison (@FrancisAllisonO) October 14, 2025

Horas antes, en otra reunión en Palacio de Gobierno pero con gobernadores regionales, José Jerí dijo que está tomándose “una pausa” en el nombramiento del gabinete de ministros porque no quiere caer en error.

“Siempre soy prudente pero creativo y el equipo ministerial que se está conformando va en esa línea, de la proactividad. No quiero un gabinete que esté sentado en el escritorio, tiene que ser un gabinete que esté atendiendo situaciones y planteando situaciones y nuevas ideas que es lo que se quiere en este momento para nuestro país”, dijo el jefe de Estado el 13 de octubre.

“Por eso nos estamos tomando una pausa porque es cierto, cuando quieren meterte la presión es por algo. Tal vez no están recibiendo o muy por el contrario quieren que se caiga en el error y al menos los años en el Congreso me han enseñado a ser paciente y prudente y muy cauto. Entonces así como lo hice allá lo haré acá, no habrá ninguna diferencia en la actitud”, agregó.