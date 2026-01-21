El empresario chino Zhihua Yang negó haber solicitado algún favor al presidente José Jerí durante las reuniones no registradas que ambos sostuvieron en su local en el Cercado de Lima.

A través de un comunicado, señaló que ha visto en los medios de comunicación “afirmaciones maliciosas realizadas con la finalidad de crear una historia sobre actos de favorecimiento o de corrupción” entre el mandatario y él.

“Mediante el presente, niego tajantemente haber solicitado algún favor al señor Presidente de la República y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimiento con el Estado Peruano. Soy un empresario que radica en Perú desde hace más de 30 años, pago mis impuestos y tributos conforme a Ley”, expresó.

“Lamento que los medios de prensa hayan tejido una historia tergiversando los hechos, que han dado lugar a una serie de especulaciones irreales, usando la posición política del Presidente de la República, con la finalidad de crear inestabilidad en el país, y además perjudicando mi reputación como empresario”, agregó.

Yang también afirmó que los videos difundidos han sido propalados sin su autorización y conocimiento. Dijo que no coordinó reunión alguna con Jerí Oré ni en su restaurante, ni en su local.

“Estas visitas han sido realizadas sin ningún tipo de coordinación previa; en las cuales no se han tratado temas comerciales y/o empresariales; por lo que, niego cualquier acto ilícito que se pueda inferir de las mismas”, subrayó.

Tras informar que la única persona autorizada a representarlo es la abogada Raquel Nuñuvero, Zhihua Yang pidió disculpas a José Jerí por el comportamiento de su personal de seguridad al realizar grabaciones y proporcionarlas a terceras personas, “hechos que advierto han generado esta sensación de inestabilidad en el País”.

“Finalmente, reitero mis disculpas, e indicando que no soy persona pública preciso que en la oportunidad que corresponda esclareceré los hechos conforme a Ley”, sentenció.