José Jerí, en sus primeras declaraciones como presidente de la República ante la prensa, pidió “calma y tranquilidad” a la ciudadanía y reiteró su intención de luchar contra la inseguridad.
“Las acciones son inmediatas. Estamos pensando en lo que hemos ofrecido el día de hoy”, manifestó ante los periodistas que lo esperaban en el ingreso al condominio donde se ubica su domicilio en Jesús María minutos después de haber jurado como jefe de Estado.
Newsletter Mientras Tanto
LEE: José Jerí: “Mi voluntad va a estar orientada a declarar la guerra a la delincuencia”
“Pido calma y tranquilidad. Tenemos que trabajar justamente para combatir la delincuencia que es la prioridad número uno en este momento. Es el sentir ciudadanos”, agregó antes de ingresar al inmueble.
Esto ocurrió durante la madrugada del 10 de octubre poco después que asumiera el cargo de presidente de la República interino luego que el pleno aprobara la vacancia de Dina Boluarte.
En su discurso ante el Parlamento, Jerí resaltó en varias oportunidad que su principal objetivo sería enfrentar el crimen organizado y, además, que las elecciones del 2026 sean transparentes.
“Debemos declararle la guerra a la delincuencia y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones para justamente, no solo declarar la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas”, expresó en el hemiciclo luego de recibir la banda presidencial.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Cómo llegamos a este punto? Las cifras y la coyuntura política detrás del desborde de la extorsión
- Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte: así fue la votación y el debate de las mociones
- Abogado de Dina Boluarte: No convalidaremos llamado del Congreso para enfrentar moción de vacancia
- Alfredo Azurín fue el único congresista que votó en contra de admitir a trámite las mociones de vacancia contra Dina Boluarte
- Abogado de Dina Boluarte niega que presidenta busque asilarse: “Lo descarto”
Contenido sugerido
Contenido GEC