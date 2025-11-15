El presidente de la República, José Jerí, visitó Junín este sábado siguiendo con la gira por regiones que anunció esta semana y desde donde aseguró que su gestión está buscando ejecutar obras, pero sin prometer cosas que no podrán cumplir.

“Prometer cosas concretas hoy, en este momento, más allá de la buena disposición, no lo voy a hacer porque puedo equivocarme y no quiero equivocarme. Quiero ser asertivo y así sean dos o tres cosas cumplirlas y lo demás dejarlo encaminado. Ese sí es el pleno compromiso”, dijo.

El mandatario dijo esta frases al visitar la ejecución de obras en Jauja como parte de su agenda de actividades oficiales en Junín, acompañado por el segundo vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), parte de la Mesa Directiva que Jerí lidera.

“Vamos encontrando diversas situaciones pendientes y relegadas a lo largo de los años. Lamentamos ello, que haya sido así y pese a ello, como gestión, vamos a solucionar la mayor cantidad de situaciones posibles y las que no podamos, porque hay que ser sinceros y no generar falsa expectativa, lo que no podamos, lo vamos a encaminar de manera vinculante”; aseguró.

José Jerí aseguró que el principal cambio en su gestión será que harán las cosas que se propongan, mencionando como ejemplos obras como el aeropuerto de Jauja y la universidad de la zona.

“Las cosas se han dado de la manera que conocemos y hoy estoy responsable del Gobierno. Soy el Encargado de liderar el país en este tiempo hasta el 26 de junio y en ese camino estamos viendo varios pendientes de diversa naturaleza”, recordó.