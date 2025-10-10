La embajada de Estados Unidos en el Perú afirmó que su país se compromete a “trabajar productivamente en las prioridades más urgentes” con el nuevo presidente José Jerí, tras la vacancia de Dina Boluarte por el Congreso de la República.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), indicó que mantiene su compromiso de apoyar la estabilidad, la seguridad y a las instituciones democráticas del Perú, de cara a las elecciones generales del 2026.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Los Estados Unidos se comprometen a trabajar productivamente con el presidente José Enrique Jerí en las prioridades más urgentes”, expresó en la red social.

“Reafirmamos nuestra asociación de casi 200 años y mantenemos nuestro compromiso de apoyar la estabilidad, la seguridad y a las instituciones democráticas del Perú, mientras el país se prepara para las elecciones de 2026”, agregó.

Los Estados Unidos se comprometen a trabajar productivamente con el presidente José Enrique Jerí en las prioridades más urgentes.

Reafirmamos nuestra asociación de casi 200 años y mantenemos nuestro compromiso de apoyar la estabilidad, la seguridad y a las instituciones… https://t.co/MZUDRzUXdg — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) October 10, 2025

Como se recuerda, pasada la medianoche de este viernes 10 de octubre el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte, luego de que esta decidiera no presentarse ante el hemiciclo a ejercer su defensa.

La moción de destitución obtuvo 121 votos a favor. Es una cifra más alta de votos que en las vacancias de Alberto Fujimori en el 2000, Martín Vizcarra en el 2020 y Pedro Castillo en el 2022.

Minutos después de que el Parlamento aprobara su vacancia, la ahora expresidenta Boluarte ofreció un pronunciamiento, flanqueada por los aún ministros de Estado, donde hizo un recuento de sus obras.

En ese mismo instante el congresista José Jerí (Somos Perú), de 38 años, juró en el cargo de presidente de la República, conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución Política de 1993.