José Jerí fue invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes de América Latina en Miami

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó que el presidente José Jerí ha sido invitado por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a participar en la cumbre de alto nivel que reunirá a diversos mandatarios de América Latina y el Caribe. El encuentro está programado para el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami, Florida.

“Esta cita se perfila como el primer foro regional de líderes del hemisferio occidental bajo el actual mandato estadounidense. Según se tiene previsto, el evento contará con la participación de los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros líderes de la región”, señaló Cancillería.

Además, detalló que el foro tiene como propósito fortalecer los lazos de cooperación estratégica en materia de seguridad, promoviendo objetivos de desarrollo compartido y estabilidad democrática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterriza en el jardín sur de la Casa Blanca, el 8 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH) / BONNIE CASH / POOL

La reunión convocada por el mandatario estadounidense se desarrollará en el Trump National Doral Miami y es el primer foro regional convocado por Trump tras su regreso a la Casa Blanca. El encuentro contará con líderes considerados afines a su administración, entre ellos Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

“La invitación cursada al Perú se produce en el marco de la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y refleja una trayectoria de amistad fundamentada en valores compartidos, respeto mutuo y una agenda bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos”, detalló Cancillería.