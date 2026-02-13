Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Jerí fue invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes de América Latina en Miami. Foto: difusión
José Jerí fue invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes de América Latina en Miami. Foto: difusión
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó que el presidente José Jerí ha sido invitado por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a participar en la cumbre de alto nivel que reunirá a diversos mandatarios de América Latina y el Caribe. El encuentro está programado para el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami, Florida.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí fue invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes de América Latina en Miami
Actualidad

José Jerí fue invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes de América Latina en Miami

Fiscalía detecta que videos del Market Capón del Centro de Lima que visitó José Jerí habrían sido “manipulados”
Política

Fiscalía detecta que videos del Market Capón del Centro de Lima que visitó José Jerí habrían sido “manipulados”

Proceso contra bienes de Toledo y Karp no será suspendido: ¿Cuáles son los elementos de prueba admitidos?
Política

Proceso contra bienes de Toledo y Karp no será suspendido: ¿Cuáles son los elementos de prueba admitidos?

Prófugo Vladimir Cerrón ahora demanda al Estado y pide más de S/8 millones como indemnización: ¿tiene opción de prosperar?
Política

Prófugo Vladimir Cerrón ahora demanda al Estado y pide más de S/8 millones como indemnización: ¿tiene opción de prosperar?