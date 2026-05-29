El congresista y expresidente del Parlamento José Jerí aseguró que recibió amenazas directas de parte del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente permanece recluido en el penal de Barbadillo mientras afronta procesos judiciales.

Durante una entrevista en el programa Esta Noche con Milagros Leiva, Jerí afirmó que hace algunas semanas recibió un mensaje atribuido al exmandatario.

“ Hace un par de semanas me llegó un mensaje de parte del expresidente Castillo diciéndome, bueno, me amenazó directamente. A la expresidenta Boluarte mandó un mensaje y el mismo mensaje me lo mandó a mí”, declaró.

El legislador sostuvo además que Castillo mantiene actividad política desde prisión y que tendría interés en impulsar candidaturas vinculadas a Juntos por el Perú.

“ El expresidente Pedro Castillo sabemos públicamente que también tiene su interés en que la candidatura de Juntos por el Perú camine y llegue al triunfo. Él ha estado despachando, ordenando, organizando sus bases y todo ello”, manifestó.

Jerí también mencionó al político Roberto Sánchez y aseguró que Castillo buscaría retornar al poder a través de su entorno político.

“El expresidente Castillo se cree presidente o que va a volver a serlo por intermedio de Roberto” , afirmó.

Asimismo, cuestionó duramente la actitud del exjefe de Estado y señaló que, en lugar de reflexionar sobre los hechos que derivaron en su detención, estaría concentrado en planear una revancha política.

“En política hay que tener códigos y el señor no tiene códigos. Todo este tiempo que ha estado donde está, en vez de pensar en cómo corregir lo que tal vez no hizo en forma adecuada, él está maquinando un regreso o una venganza ”, sostuvo.

Descarta pedido de indulto

Durante la entrevista, Jerí también fue consultado sobre la posibilidad de un pedido de indulto a favor de Castillo. El parlamentario aseguró que nunca recibió una solicitud formal ni indirecta relacionada con ese tema.

“No llegó ningún tipo de pedido directo o indirecto. Y si así hubiera sido, eso tendría su camino legal procedimental” , indicó.

Añadió además que, desde su criterio, el beneficio no correspondería legalmente y recordó que cualquier evaluación debe sujetarse a lo que determinen las instancias competentes.

Cuestiona declaraciones sobre indultos

El legislador también comentó las recientes declaraciones de Roberto Sánchez, quien señaló que indultaría a los expresidentes recluidos en Barbadillo.

Para Jerí, dichas afirmaciones representan un exceso. “Creo que ha sido una declaración de buena voluntad excesiva del presidente. En su ánimo de reconciliar al país comete algunos excesos verbales” , expresó.

No obstante, remarcó que cualquier decisión relacionada con personas investigadas o sentenciadas debe respetar las resoluciones judiciales.

“Si hay una decisión jurisdiccional de por medio, hay que respetarla, nos guste o no nos guste”, puntualizó.

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