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José Jerí asegura que nunca recibió pedido de indulto para Pedro Castillo. (Foto: Andina)
José Jerí asegura que nunca recibió pedido de indulto para Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista y expresidente del Parlamento José Jerí aseguró que recibió amenazas directas de parte del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente permanece recluido en el penal de Barbadillo mientras afronta procesos judiciales.

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