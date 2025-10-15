El presidente de la República, José Jerí, aseguró que hay “intereses que quieren generar la desunión” en alusión a los cuestionamientos contra su gestión.

Esto, durante una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música en Palacio de Gobierno, a quienes agradeció por su predisposición al diálogo.

“En momento tan complicados como ahora, hay, no sectores, hay intereses que quieren generar desunión. De mi lado no lo va a haber, no voy a caer en el juego que algunos quisieran que cayera. No. Siempre es bueno el diálogo”, aseveró.

Esta actividad, en su sexto día de gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte, se realizó al día siguiente de que Jerí Oré tomara juramento al gabinete ministerial presidido por Ernesto Álvarez.

El mandatario, que asumió el cargo el 10 de octubre tras la vacancia aprobada por el Congreso, insistió en saludar la presencia de quienes quieren dialogar con el Ejecutivo y aseguró que trasladará las preocupaciones expresadas en materia de seguridad a los sectores correspondientes.

“Les pediría que, sobre la base de esa primera reunión, me permitan hacer las coordinaciones con los sectores para proyectar estos temas que son ciertamente importantes, y sobre ello podamos tener unas respuestas más concretas y ampliar las intervenciones y los sectores para que sea algo multisectorial entre el Legislativo, el Ejecutivo y el sector de la sociedad civil”, refirió.