El presidente José Jerí aseguró que tanto la policía como los más altos funcionarios deben estar a la altura de la circunstancias, al asegurar que están ocupando los cargos que tienen por el “destino” y respondiendo a la historia.

“Tenemos un rol, no solo en nuestras instituciones, sino un rol en nuestra historia del país y así como narramos historias hacia atrás, recordando actos heroicos, gestas y hechos que nos hacen ser lo que somos, seguramente en el futuro otras generaciones dirán lo mismo de nosotros y hay que estar siempre a la altura de las circunstancias, a la altura del destino”, señaló.

Jerí, en su discurso por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado, resaltó la importancia de la labor de la Policía y de los altos funcionarios, como los que lo acompañaron en este evento como el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

“En la vida hay momento en el que el deber convoca. Hay un llamamiento. Nosotros los que estamos presentes acá, cada uno en sus funciones, con sus responsabilidades, es parte de la historia”; insistió.

El mandatario, quien asume el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte, manifestó que cuando se dan las circunstancias hay que actuar “contra todo y contra todos” cuando es el caso. ”Por encima de todo, tiene que estar el honor, la lealtad y el sentido de amor por nuestra patria“, concluyó.