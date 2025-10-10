José Jerí, nuevo presidente de la República, llegó poco después de las 9 a.m. a Palacio de Gobierno en el que fue su primer ingreso a la sede del Gobierno tras asumir el puesto en reemplazo de Dina Boluarte.
El flamante mandatario fue trasladado a bordo del vehículo presidencial conocido como el “cofre” desde su departamento en Jesús María hasta el Cercado de Lima, escoltado por el regimiento de seguridad y agentes de la policía.
LEE: Canal del Estado corta mensaje en vivo de Dina Boluarte para transmitir juramentación de José Jerí
Esta comitiva salió de Palacio de Gobierno a las 8:25 a.m. aproximadamente rumbo al domicilio de Jerí en al Av. Brasil.
José Jerí, quien partió hacia el Cercado de Lima sin declarar ante la prensa, se limitó a presentarse ante las cámaras por unos segundos para saludar antes de volver a entrar al condominio donde está su residencia y luego ingresar al “cofre” en la cochera.
A las 9:13 a.m. la comitiva partió desde Jesús María y, en cuestión de unos minutos, llegaron sin imprevistos al patio de Palacio de Gobierno, donde fue recibido con los honores correspondientes a un jefe de Estado.
