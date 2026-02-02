El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla afirmó que existe “injerencia en funciones” del presidente José Jerí por la gestión que realizó a favor de la obra de la empresa china China Road and Bridge Corporation (CRBC), que era investigada por el Congreso, tal como reveló El Comercio.

En entrevista a Canal N, señaló que dicha labor no forma parte de las funciones de un congresista de la república en ejercicio, pues la entidad que se encarga de velar por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos es la Contraloría General de la República.

“Este es un caso clarísimo de injerencia en funciones que no competen a un legislador. Recordemos que un congresista tiene tres funciones por la Constitución: el de legislar, fiscalizar y representar a la población que votó por él”, expresó.

“En ningún momento es de gestionar recursos ni favorecimientos, ni participar en las licitaciones, peor aún si era parte de una comisión investigadora de algunas irregularidades en una obra determinada”, agregó.

Castillo explicó que el congresista puede información de lo que desee, pero de allí a utilizarla para, aparentemente, favorecer a una determinada empresa privada constructora, implica “trasgredir funciones” y configura presuntas faltas y delitos, como conflicto de interés y tráfico de influencias.

“No soy abogado, pero sin duda no es función del legislador hacer eso, porque de lo contrario tendríamos a 130 congresistas haciendo esa labor y es muy complicado porque tienen cierto nivel de inmunidad que impide el rol de control interno, de ser fiscalizados apropiadamente”, aseveró.

El exministro remarcó que este tipo de conductas afectan la credibilidad del Estado y elevan el riesgo regulatorio, al generar la percepción de captura de decisiones públicas por grupos de interés, lo que afecta la confianza de inversionistas y organismos internacionales.

“Sin duda [la credibilidad del Estado] podría estar en riesgo. Hay distintas formas de verlo, cuando uno ve la calificación crediticia, uno está viendo solamente la capacidad de pago del país, de honrar sus compromisos externos, el servicio de la deuda principalmente”, subrayó.

“Cuando uno ve las instituciones que hay en el país para resolver conflictos, controversias y para actuar con transparencia e integridad, que hacen parte de la institucionalidad, y ve que se está vulnerando todo el tiempo, entonces esto aumenta una cosa que se llama el récord regulatorio, el riesgo de capturas, que ciertos grupos de poder intenten captar rentas o réditos para favorecer a terceros o a personas individuales”, añadió.