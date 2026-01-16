El presidente de la República, José Jerí, participó este viernes en diversas actividades oficiales acompañado por el gabinete, liderado por su primer ministro, Ernesto Álvarez, en medio de la controversia por su reunión no registrada con un empresario chino.

El mandatario inició su jornada liderando una sesión del Consejo de Ministros en la sede del Poder Ejecutivo junto al primer ministro y al resto del Gabinete en la sede del Gobierno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El presidente de la república, José Jerí, encabezó la sesión del Consejo de Ministros junto al jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez, y los titulares de las diversas carteras, lo que ratifica la firmeza del Ejecutivo en la conducción del país, con decisiones responsables… pic.twitter.com/fAPqSx9FrV — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 16, 2026

En sus publicaciones en redes sociales, el Ejecutivo acompañó las fotografías de las actividades de Jerí Oré con la frase: “Unidos más firmes que nunca”.

Posteriormente, el jefe de Estado se dirigió a la Municipalidad de Lima para asistir a la sesión solemne por el 491° aniversario de la fundación de la ciudad. En dicha ceremonia, Jerí presidió el acto junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el titular de la PCM.

José Jerí actualmente se encuentra bajo cuestionamientos por una reunión no oficial que tuvo el 26 de diciembre último con el empresario chino Zhihua Yang, la cual no fue registrada oficialmente. De acuerdo con reportes periodísticos, el mandatario acudió al establecimiento encapuchado y utilizó el vehículo presidencial de placa EGK267, conocido como el “cofre”. El encuentro tuvo una duración aproximada de una hora y media en un local donde operan empresas que han mantenido vínculos contractuales con el Estado.

Ante la polémica, Jerí admitió que cometió un “error” en la forma en que se realizó la reunión, aunque descartó la existencia de irregularidades en su actuación. El presidente justificó el encuentro señalando que el objetivo fue coordinar preparativos para el Día de la Amistad Perú-China, que se celebrará el próximo 1 de febrero. No obstante, reconoció la necesidad de cuidar mejor las formas y los protocolos de seguridad en el futuro.

Por su parte, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha iniciado indagaciones preliminares para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades políticas. El grupo de trabajo, presidido por el legislador Elvis Vergara, solicitó al mandatario un informe pormenorizado que incluya la identidad completa del empresario y los compromisos asumidos. En los próximos días, el grupo parlamentario decidirá si invita formalmente al presidente para que brinde sus descargos.