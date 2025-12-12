El presidente de la República, José Jerí, inició hoy su primer viaje oficial al exterior con destino a Quito, Ecuador, para participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador.

El mandatario, junto a su comitiva oficial, llegó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital ecuatoriana en horas de la madrugada de este viernes, donde recibió los honores correspondientes.

La jornada incluye una reunión privada con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio Presidencial de Carondelet, además de reuniones bilaterales de ministros de ambos países. Posteriormente, ambos mandatarios liderarán la sesión plenaria del Gabinete, que culminará con la suscripción de la Declaración Presidencial de Quito 2025 y la adopción del Plan de Acción de Quito, que orientará la cooperación binacional durante el periodo 2025–2026.

El Congreso de la República previamente había admitido la solicitud del Ejecutivo para la salida del país del jefe de Estado el pasado 3 de diciembre. La autorización fue aprobada por mayoría, obteniendo 88 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.

La visita, que marca la primera salida internacional de Jerí desde que asumió la presidencia por sucesión constitucional el 10 de octubre de 2025, ocurre en un contexto de un estado de emergencia vigente en Perú y un aumento de los homicidios. No obstante la ausencia física, Jerí se mantendrá a cargo del despacho presidencial de manera remota, empleando tecnologías digitales para garantizar la continuidad del gobierno, en concordancia con la ley.