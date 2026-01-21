Perucámaras expresó su preocupación ante los hechos recientemente conocidos sobre reuniones no oficiales del presidente José Jerí con empresarios chinos cuya vinculación y contexto aún no han sido esclarecidos, así como por las explicaciones brindadas, que calificó de “confusas y poco convincentes”.

A través de un comunicado, indicó que la gestión presidencial se sostiene sobre la confianza ciudadana y cuando esta se erosiona, “se debilita no solo el liderazgo del Ejecutivo, sino también la estabilidad institucional que el país necesita para enfrentar sus desafíos”.

Advirtió que en este contexto, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto al marco legal no son opcionales, sino “exigencias éticas y democráticas”.

“La fortaleza de un país no depende solo de su desempeño económico, sino de la solidez de sus instituciones y de la confianza que estas inspiran en la ciudadanía. Cuando esa confianza se ve comprometida, corresponde a todos los actores del sistema democrático actuar con responsabilidad y apego a la Constitución”, señaló Óscar Zapata, presidente de Perucámaras.

Indicó que a pocos meses de las elecciones generales, resulta imperativo que el corto periodo restante de gobierno se conduzca con máxima responsabilidad, garantizando la continuidad institucional, la limpieza del proceso electoral y la paz social.

Así, remarcó que la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana no puede quedar relegada por crisis políticas que distraen y polarizan.

“En ese sentido, corresponde al Congreso de la República evaluar con serenidad y firmeza si es posible restituir la confianza en el actual mandatario o si, por el contrario, debe abrirse paso a una transición constitucional que permita recuperar la legitimidad del Ejecutivo. Lo que está en juego no es una figura política, sino la credibilidad del Estado”, subrayó.

“Las regiones del Perú, representadas por nuestras Cámaras de Comercio, reiteran su compromiso con la democracia, la institucionalidad y el desarrollo ético del país. No podemos ser indiferentes ante hechos que comprometen la imagen y el rumbo de la Nación”, sentenció.

Cabe indicar que el presidente José Jerí se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones no registradas y fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang (el 26 de diciembre y el 6 de enero), hechos que levantaron voces pidiendo su salida.