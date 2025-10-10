José Jerí Oré es el nuevo presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte. Foto: Cesar Bueno / GEC
Redacción EC
Redacción EC

El nuevo presidente de la República, , pidió a todos los ministros que siguen en el cargo tras la vacancia de que le remitan en el plazo máximo de un día que le envíen un informe sobre cada sector.

En el documento que fue remitido a todos los miembros del Gabinete de Eduardo Arana este viernes 10 de octubre, el flamante mandatario solicita que le envíen el estado situacional actualizado de cada ministerio para poder tener un “diagnóstico integral” del Ejecutivo.

Jerí Oré pide que le brinden el detalle de la ejecución presupuestaria, así como los programas y proyectos prioritarios con sus resultados alcanzados.

Asimismo, la gestión de recursos humanos, el diagnóstico institucional con fortalezas y limitaciones, y finalmente las propuestas de mejoras o iniciativas estratégicas.

El plazo máximo que les otorga a todos los ministros del gobierno de Dina Boluarte para que envíen estos informes situacionales a su despacho es de 24 horas.

