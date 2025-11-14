José Jerí con la duquesa de Edimburgo en reunión dentro de Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
José Jerí con la duquesa de Edimburgo en reunión dentro de Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
Redacción EC
Redacción EC

El presidente se reunió con la duquesa de Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones, en Palacio de Gobierno para dialogar sobre las relaciones bilaterales entre Perú y el Reino Unido.

El encuentro ocurrió en la Sala de Embajadores y, según la Secretaría de Prensa de palacio, se trató de un diálogo cordial en el que expresaron mutuo interés para seguir cooperando tras 202 años de relaciones diplomáticas.

LEE: José Jerí inició en Huánuco su gira en las regiones: ¿Cuál es su objetivo? ¿Será bien recibido en el sur?

Además de José Jerí, también participaron en la conversación el canciller Hugo de Zela y el embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook.

Esta es la primera visita de la duquesa de Edimburgo al Perú para cumplir una agenda de trabajo para promover causas sociales y ambientales en el país.

Rhys-Jones visitó previamente la región Loreto junto al embajador Gavin Cook para reunirse con mujeres indígenas que protegen la Amazonía.

Sophie Helen Rhys-Jones es esposa del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, desde 1999. Su labor se centra en actividades filantrópicas y de apoyo a organizaciones benéficas.

