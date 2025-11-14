El presidente José Jerí se reunió con la duquesa de Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones, en Palacio de Gobierno para dialogar sobre las relaciones bilaterales entre Perú y el Reino Unido.

El encuentro ocurrió en la Sala de Embajadores y, según la Secretaría de Prensa de palacio, se trató de un diálogo cordial en el que expresaron mutuo interés para seguir cooperando tras 202 años de relaciones diplomáticas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Además de José Jerí, también participaron en la conversación el canciller Hugo de Zela y el embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook.

El presidente, José Jerí, recibió a la duquesa de Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones, en una visita protocolar que reforzó el compromiso de ambos Estados por seguir estrechando la cooperación bilateral.



Sophie Helen Rhys-Jones es esposa del príncipe Eduardo, hijo menor de la… pic.twitter.com/evHjKGJOCF — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 14, 2025

Esta es la primera visita de la duquesa de Edimburgo al Perú para cumplir una agenda de trabajo para promover causas sociales y ambientales en el país.

Rhys-Jones visitó previamente la región Loreto junto al embajador Gavin Cook para reunirse con mujeres indígenas que protegen la Amazonía.

Sophie Helen Rhys-Jones es esposa del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, desde 1999. Su labor se centra en actividades filantrópicas y de apoyo a organizaciones benéficas.