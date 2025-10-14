El presidente José Jerí, quien asumió el cargo la madrugada del 10 de octubre tras la vacancia de Dina Boluarte, se reúne con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y otras autoridades distritales en Palacio de Gobierno, mientras sigue la expectativa porque todavía no designa a un nuevo gabinete de ministros.

Diversos alcaldes distritales de Lima llegaron, en primer lugar, a la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima convocados por Reggiardo para, luego, trasladarse a pie al Palacio de Gobierno.

“Esperamos tener una reunión a la brevedad. Esperamos que el presidente tome medidas de emergencias, medidas urgentes porque la población necesita tranquilidad”, dijo ante la prensa Reggiardo antes de ingresar a la sede del Gobierno.

Poco antes, el burgomaestre que asumió el cargo tras la renuncia de Rafael López Aliaga este lunes porque busca postular a la presidencia en las elecciones generales del 2026, justificó que José Jerí hasta ahora no haya nombrado ministros cuatro días después de asumir el puesto.

“Entiendo que hay un periodo que se tiene que resolver con muchas seriedad la conformación de un gabinete que, además, se está planteando que sea democrático, de distintas fuerzas políticas, que articule de forma adecuada”, aseveró para luego minimizar las críticas contra Jerí por sostener reuniones sin ministros. “Yo creo que está absolutamente dentro de los plazos. Es razonable”.

Carlos Bruce, alcalde de Surco, precisó que el motivo de la reunión será exclusivamente la seguridad ciudadana, negando así que vayan a ir a reclamar la designación del gabinete. “No es el motivo de esta reunión. El motivo de esta reunión es solamente sobre seguridad ciudadana”, precisó.

Francis Allison, alcalde de Magdalena, no acudió a la cita con el resto de alcaldes distritales y cuestionó como “poco seria” la convocatoria de José Jerí en Palacio de Gobierno, e indicó que sería un “mecanismo mediático para darle legitimidad a quien no la tiene”.

La invitación por X del presidente interino José Jeri, a los alcaldes de Lima quizá sea moderna, pero no es seria. Menos serio aún es que un gobierno sin ministro del interior nos cite para consensuar acciones contra la delincuencia. — Francis Allison (@FrancisAllisonO) October 14, 2025

“La invitación por X del presidente interino José Jeri, a los alcaldes de Lima quizá sea moderna, pero no es seria. Menos serio aún es que un gobierno sin ministro del interior nos cite para consensuar acciones contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia debe abordarse con firmeza y responsabilidad, no como un mecanismo mediático para darle legitimidad a quien no la tiene”, escribió el alcalde distrital en X.

José Jerí invita a Renzo Reggiardo y otros alcaldes por X

José Jerí, en su saludo a Renzo Reggiardo por asumir como nuevo alcalde de Lima tras la renuncia de Rafael López Aliaga, invitó por X a él y a otros burgomaestres a una cita en Palacio de Gobierno la noche del lunes.

Saludo al nuevo alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Por nuestros vecinos, mis mejores deseos en su gestión. Por ello, invito a Usted, junto a los alcaldes distritales de Lima, mañana a las 7 AM en Palacio de Gobierno para consensuar acciones contra la delincuencia. — José Jerí (@josejeriore) October 14, 2025

"Saludo al nuevo alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Por nuestros vecinos, mis mejores deseos en su gestión. Por ello, invito a usted, junto a los alcaldes distritales de Lima, mañana a las 7 a.m. en Palacio de Gobierno para consensuar acciones contra la delincuencia“, se lee en su publicación.