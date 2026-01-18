Un empresario chino que tenía una orden judicial de arresto domiciliario por 24 meses en su contra, visitó tres veces Palacio de Gobierno entre diciembre del 2025 y enero de este año, en una de las cuales se reunió con el presidente José Jerí, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de Ji Wu Xiaodong, involucrado, según el Ministerio Público, en la presunta organización criminal denominada “Los Hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico ilegal de madera.

El viernes 12 de diciembre del año pasado, Ji Wu Xiaodong registra la primera visita a Palacio en la era de José Jerí. El motivo: reunión de trabajo.

La persona que lo recibió fue Mirelia Cano Gutiérrez, de la Subsecretaria de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. Llegó en compañía del empresario chino Zhihua Yang, a quien el mandatario llama ‘Johnny’.

El 29 de diciembre Ji Wu Xiaodong volvió a Palacio, nuevamente con Zhihua Yang. Fue también una reunión de trabajo y la funcionaria que lo recibió fue Johanna Ocampo Santos, jefa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. La visita fue desde las 9:32 a.m. hasta las 12:26 p.m.

El 5 de enero de este año Ji Wu Xiaodong y ‘Johnny’ llegaron nuevamente hasta la Casa de Pizarro, siendo recibidos también por Ocampo Santos. Estuvo desde las 10:09 a.m. hasta las 11:24 a.m.

Al respecto, Johana Ocampo respondió a otro medio periodístico que la reunión fue con el presidente José Jerí y que el tenor habría sido la comida china.

En el 2022 a este empresario chino el Poder Judicial de Madre de Dios le impuso prisión preventiva. La medida fue apelada y quedó en revisión, fue en ese momento que Ji Wu Xiaodong aprovechó para salir del país.

De acuerdo a su récord migratorio, dejó el Perú el 18 de agosto de 2022 rumbo a Estados Unidos. Estando ya fuera del país, la prisión preventiva fue reafirmada. Ya en 2024 se le varió la medida por detención domiciliaria.

Medida sin ejecutar

A Ji Wu Xiaodong se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico, corrupción agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano.

Posteriormente, el empresario chino volvió al país. Fuentes de la fiscalía sostienen que el documento no habría sido gestionado y hasta el momento no se cumpliría con el mandato judicial del arresto domiciliario dictado contra Ji Wu Xiaodong.

Cabe indicar que “Panorama” buscó la versión del empresario chino en el domicilio que registra en el Reniec, así como en una vivienda que fue allanada en el 2021, pero no hubo respuesta alguna.

Al respecto, el abogado penalista Rolando Bazán indicó que la responsabilidad de esta medida restrictiva es de la Policía Nacional (PNP) y del Ministerio Público, pues su ejecución debió llevarse a cabo 72 horas después de su aprobación.

“Este tipo de medidas se debería estar cumpliendo, es responsabilidad de la Policía Nacional y del Ministerio Público que se cumpla, se debe supervisar. No existe plazo fijo, pero debería ser a lo mucho 72 horas para corroborar el domicilio y listo”, expresó.