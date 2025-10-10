El presidente de la República, José Jerí, mantuvo como una de sus primeras acciones de Gobierno una reunión con el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en Palacio de Gobierno.

Según informó el Ejecutivo por redes sociales, este encuentro fue la “primera acción de Gobierno” del flamante mandatario, quien asume el cargo tras la vacancia aprobada por el Congreso contra Dina Boluarte.

“El presidente de la República, José Jerí Oré, en su primera acción de gobierno, convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el propósito de planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la criminalidad”, informaron.

Esto se condice con lo que ya había adelantado, tanto en su discurso ante el pleno del Poder Legislativo como en sus primeras declaraciones ante la prensa sobre su intento por priorizar la lucha contra la inseguridad.

“Debemos declararle la guerra a la delincuencia y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones para justamente, no solo declarar la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas”, señaló Jerí tras recibir la banda presidencial la madrugada del 10 de octubre.