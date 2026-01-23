José Jerí, encargado del despacho presidencial, aseguró que no le inquieta la movilización convocada para el próximo 28 de enero. Durante una actividad oficial de control de identidad en la Costa Verde, el mandatario señaló que la protesta es un ejercicio de la libertad de expresión de la población.

“No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población, siempre he respetado ello en todo momento”, aseguró en declaraciones a RPP este jueves.

La convocatoria fue impulsada por varios colectivos tras la difusión de reportajes periodísticos sobre reuniones no oficiales de Jerí con empresarios de origen chino. Las organizaciones exigen la salida del mandatario de Palacio de Gobierno en rechazo a estos hechos y a las explicaciones que el mandatario ha brindado ante el Congreso y la prensa.

Respecto al manejo de las manifestaciones, Jerí sostuvo que el Estado debe conducir la situación para que las personas se expresen libremente dentro de los parámetros normales. Precisó que el Gobierno mantendrá el control y la prevención de los eventos respetando las restricciones legales vigentes.

“Tendremos como Estado, como Gobierno, que saber manejar la situación de la mejor manera en que las personas puedan expresarse libremente, teniendo siempre el control y prevención de que todo salga dentro de los parámetros normales, respetando siempre las restricciones que existen. Pero son libres de expresarse en lo que consideren pertinente”, destacó.

Estas declaraciones se brindaron luego de que el mandatario compareciera ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar sus encuentros con el empresario Zhihua Yang. En dicha instancia, Jerí reiteró que no existió contenido irregular en las citas mantenidas en un restaurante de San Borja y en un local comercial del Cercado de Lima.

El presidente encargado argumentó que acudió a los establecimientos para coordinar celebraciones por la amistad Perú-China y realizar compras de productos como dulces y cuadros. Asimismo, anunció que autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones ante el Ministerio Público para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

Pese a los descargos, sectores del Parlamento mantienen vigentes unas seis mociones de censura en su contra por presunta falta de idoneidad ética y política. Por su parte, la Fiscalía de la Nación continúa con las indagaciones preliminares por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.