El presidente de la República, José Jerí, aseguró que como gobierno están otorgando las medidas de seguridad que han sido solicitadas para que se lleven a cabo las elecciones generales del 2026, un día después que el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa sufriera un ataque a balazos en Cerro Azul.

En una visita oficial a Tacna para supervisar la zona de frontera, y acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, Jerí Oré se dirigió a la prensa y fue consultado si es que puede garantizar que se lleven a cabo las elecciones del 2026.

“¿Por qué no garantizaría las elecciones? Esa sería la pregunta. Las elecciones están convocadas, los organismos electorales tienen gran parte del presupuesto que han solicitado. Como Gobierno nacional estamos dando las medidas de seguridad que han sido solicitadas. No hay ningún elemento que impida que se realicen en forma adecuada", expresó.

Este martes, horas después del atentado contra Rafael Belaunde Llosa, quien salió ileso del ataque ocurrido en Cañete, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió al Gobierno que implemente las medidas de seguridad a favor de los precandidatos de las organizaciones políticas desde antes del 23 de diciembre.

“Creemos conveniente que se adelante la ejecución de estos protocolos porque ya hay dos campanazos que están en investigación porque estarían vinculados a personas que probablemente iban a ser parte del proceso electoral. Por ellos estimamos conveniente que se adelanten las medidas de seguridad en torno a virtuales candidatos y también al sistema electoral”, mencionó el magistrado en conferencia de prensa.

José Jerí insistió en que las garantías de los comicios generales del próximo año se mantienen. “Es un procedimiento que ya está convocado y que hay que otorgar las garantías para que ello se pueda dar de la mejor forma posible”.