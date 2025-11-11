El presidente José Jerí aseguró que no intervendrá “ni a favor ni en contra” de la labor policía de ubicar a prófugos de la justicia durante su gestión.

Durante su visita a Huánuco para participar en el Consejo de Estado Regional y al inicio de su gira en provincias luego de un mes en el cargo de jefe de Estado, Jerí respondió ante la prensa que es labor de la Policía y de sus áreas de inteligencia el ubicar a personas en la clandestinidad.

“No voy a intervenir ni a favor ni en contra. Esa es una decisión propia de la policía, que esperamos dé los resultados esperados”, aseguró.

José Jerí no se refirió a algún caso específico y se limitó a comentar que las personas que son actualmente prófugos reconocidos lo son desde antes que asumiera el cargo tras la vacancia de Dina Bolaurte el 10 de octubre.

“Los prófugos han estado prófugos, no desde el 10 de octubre, han estado prófugos por más tiempo y las autoridades que han tenido la responsabilidad no han decidido hacerlo, o no ha habido la estrategia adecuada”, comentó.

Jerí replicó que él confía en la labor de las instituciones, específicamente de la PNP para ubicar a los prófugos, además de respetar la independencia de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Yo confío en las instituciones. Cada uno tiene que saber hacer su trabajo. No puedo interferir porque hay independencia de poderes y la policía sabe lo que constitucionalmente y legalmente tienen que hacer”, aseguró.