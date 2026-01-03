El presidente del Perú, José Jerí, se pronunció esta mañana tras confirmarse la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y afirmó que este suceso marca el comienzo de una etapa de cambio para el país vecino.

“Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad”, dijo en sus redes sociales.

Uno de los puntos centrales del mensaje presidencial fue la situación de los ciudadanos venezolanos en el exterior. El jefe de Estado anunció que su gobierno brindará todas las facilidades para el regreso inmediato de las familias venezolanas a su país, precisando que este apoyo se dará independientemente de su condición migratoria actual.

En cuanto a la seguridad nacional, el presidente Jerí aseguró que se reforzará la presencia en las fronteras peruanas para “garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”.

Los hechos que motivaron este pronunciamiento se originaron en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando el gobierno de Donald Trump ejecutó una operación militar que incluyó bombardeos en puntos estratégicos de Caracas. Según la Casa Blanca, la misión fue un éxito y Maduro enfrentará ahora a la justicia en Estados Unidos por cargos de conspiración narcoterrorista.

La Cancillería peruana comunicó la postura del Gobierno del Perú ante la incursión militar estadounidense y la detención de Nicolás Maduro, a quien calificó como líder de un “gobierno ilegítimo”, e hizo un llamado a las partes para encontrar una “pronta solución de la situación política” en el país vecino, orientada hacia una transición democrática que cuente con el respaldo de la comunidad regional.