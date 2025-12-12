Los presidentes José Jerí y Daniel Noboa, de Perú y Ecuador, destacaron la importancia de lograr acuerdos binacionales que promuevan la lucha contra los males que afectan a ambas naciones, principalmente las organizaciones criminales transnacionales y la minería ilegal, además de la corrupción.

El mandatario de Ecuador resaltó que las prioridades entre ambos países son combatir el narcotráfico, la inseguridad y la corrupción, así como el lavado de activos y la minería ilegal.

Por esto, destacó la necesidad de implementar acciones para incrementar el intercambio comercial entre ambos países, así como respaldar el avance en la matriz enérgica y la sostenibilidad.

“Ecuador es un país que promueve la integración de los pueblos, por lo que reitero el compromiso firme con la integración regional, en especial a través de la Comunidad Andina en la cual Ecuador ejerce su presidencia protempore”, indicó Noboa.

Jerí, a su turno, destacó que el gabinete binacional es promover mecanismos de diálogo con Ecuador. “Estoy convencido que el diálogo que sostendremos hoy con nuestros ministros nos permitirán definir las prioridades que guiarán nuestro trabajo el próximo año”, comentó el presidente peruano.

“Lamentablemente en los últimos años como países vecinos venimos enfrentando males comunes en el ámbito de la seguridad (...) Coincidimos en desplegar como máxima urgencia acciones coordinadas ante problemas comunes para luchar sin pausa y con prisa la delincuencia transnacional”, mencionó luego de incluir entre los delitos que enfrentar la minería ilegal y el tráfico de armas, males que han fomentado la violencia en la región.

“Lamentablemente estas organizaciones criminales transnacionales en nuestra frontera común se dedican a actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de armas, las cuales han generado una preocupante escalada de violencia que viene afectando a nuestras poblaciones y comunidades nativas”, aseveró el presidente.

Jerí participa en este encuentro con autoridades en Quito en su primer viaje oficial al exterior para el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador.

La jornada incluye una reunión privada con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio Presidencial de Carondelet, además de reuniones bilaterales de ministros de ambos países. Posteriormente, ambos mandatarios liderarán la sesión plenaria del Gabinete, que culminará con la suscripción de la Declaración Presidencial de Quito 2025 y la adopción del Plan de Acción de Quito, que orientará la cooperación binacional durante el periodo 2025–2026.