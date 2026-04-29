El presidente de la República, José María Balcázar, en su discurso por el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), destacó un libro que, según su recuento, habla de cómo los judíos fueron “en parte” responsables de que Alemania “fuera empujada” a una guerra.

Fue durante su discurso por el aniversario 138 de la CCL este 28 de abril, en el que comentó que en el siglo 1800 se atacaba a los mercaderes y comerciantes incluso de forma ideológica, lo que generó un caldo de cultivo para “teorías socialistas”. “No veían con buenos ojos la actividad comercial de los empresarios”.

En ese contexto, Balcázar destacó al autor Antonio Escohotado y su libro “Los enemigos del comercio”, donde hace un recuento que según el mandatario es importante que sea reconocido.

“Es un monumento para la historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional de Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura. Todos estos detalles históricos es necesario recordar a través de Escohotado que me parece que nos preparemos mejor y reconozcamos cuál fue la historia y el vía crucis de los hermanos que se dedican al comercio. Es realmente interesante”, manifestó.

Como peruano y judío, mi crítica a los comentarios del presidente Balcázar. Sus prejuicios y mentiras refuerzan estereotipos antisemitas. pic.twitter.com/QBCBCzvSvq — Jeffrey Radzinsky (@jradzinsky) April 29, 2026

La exposición de José María Balcázar continuó resaltando la importancia del comercio y la inversión privada en el país, además de resaltar la necesidad de fortalecer la educación y la formación técnica.

En el aniversario estuvieron presentes autoridades del Ejecutivo y Congreso, así como empresarios y representantes diplomáticos.