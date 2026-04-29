Resumen
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El presidente de la República, José María Balcázar, en su discurso por el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), destacó un libro que, según su recuento, habla de cómo los judíos fueron “en parte” responsables de que Alemania “fuera empujada” a una guerra.
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