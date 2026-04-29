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José María Balcázar hizo estos comentarios durante el aniversario de la CCL. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar hizo estos comentarios durante el aniversario de la CCL. (Foto: Presidencia)
/ olea
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, en su discurso por el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), destacó un libro que, según su recuento, habla de cómo los judíos fueron “en parte” responsables de que Alemania “fuera empujada” a una guerra.

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