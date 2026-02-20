José María Balcázar: APP pide mantener en sus cargos a cuatro ministros, entre ellos la de Economía y Finanzas

El partido Alianza para el Progreso (APP) solicitó al presidente José María Balcázar mantener en sus cargos a cuatro ministros de Estado, entre ellos la de Economía y Finanzas, a cargo de Denisse Miralles.

En un comunicado, exigió al nuevo mandatario “actuar con responsabilidad y respeto irrestricto a la política económica y fiscal del país, garantizando el equilibrio macroeconómico que tanto esfuerzo le ha costado construir a los peruanos”.

En ese sentido, APP, de César Acuña, también pidió la continuidad de los ministros César Quispe Luján (de la Producción), Teresa Mera (Comercio Exterior y Turismo) y Hugo de Zela (Relaciones Exteriores).

“La estabilidad económica no es un tema político, es una necesidad nacional. Alterar las reglas fiscales o generar incertidumbre pondría en riesgo el empleo, la inversión y el bienestar de millones de peruanos, especialmente de los más vulnerables, de quienes nos preocupamos siempre”, expresó.

“Faltando solo cinco meses para el cambio de mando presidencial, exhortamos mantener a los titulares de las carteras ministeriales de Economía y Finanzas, de la Producción, de Comercio Exterior y Turismo, y de Relaciones Exteriores, a fin de garantizar la continuidad de las políticas públicas en marcha”, agregó.

Como se recuerda, el líder de APP, César Acuña, se pronunció en sus redes sociales sobre el nuevo presidente José María Balcázar, a quien invocó garantizar “la seguridad pública, la paz para todos los peruanos, y una transición ordenada y elecciones transparentes”.

Cabe indicar que Balcázar fue elegido presidente por el Congreso al obtener 64 votos a favor, 3 votos viciados y ningún voto en blanco, contra los 46 de María del Carmen Alva (Acción Popular).