José María Balcázar: APP pide mantener en sus cargos a cuatro ministros, entre ellos la de Economía y Finanzas

César Acuña es el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP). (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Redacción EC

El partido Alianza para el Progreso (APP) solicitó al presidente José María Balcázar mantener en sus cargos a cuatro ministros de Estado, entre ellos la de Economía y Finanzas, a cargo de Denisse Miralles.

