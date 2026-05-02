La Embajada de Alemania en el Perú se pronunció otra vez para referirse a las declaraciones del presidente José María Balcázar durante un evento oficial, por haber señalado que, según un libro, Adolf Hitler había sido elegido “unánimemente” por los alemanes.

En un comunicado emitido este 2 de mayo, la embajada se refirió al discurso de Balcázar del 30 de abril, donde hizo alusión al libro “Eichmann en Jerusalén” de la autora Hannah Arendt para comentar sobre la teoría de la “banalidad del mal”.

En ese contexto, el mandatario dijo la frase textual: "¿Quién podía imaginar que a Hitler lo eligen unánimemente la gente en Alemania y haría lo que terminó haciendo?“, lo que motivó la respuesta diplomática de Alemania.

“Adolf Hitler no fue ‘elegido unánimemente por la gente en Alemania’. En las elecciones al Reichstag de julio de 1932, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) obtuvo el 37,3% de los votos. Después, el 30 de enero de 1933, el entonces presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler Canciller del Reich”, precisó la embajada.

“Posteriormente, Hitler desmanteló de manera sistemática el orden democrático de la República de Weimar, conduciendo a Alemania, a Europa y al mundo hacia una catástrofe sin precedentes”; añade el pronunciamiento firmado por la embajadora alemana Sabine Bloch.

Este es el segundo comunicado de la embajada de este país corrigiendo frases de José María Balcázar en eventos oficiales. Un día antes, el 29 de abril, también habían criticado al presidente por haber tenido frases antisemitas, por las cuales le exigieron su rectificación.