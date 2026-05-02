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José María Balcázar vuelve a generar cuestionamientos por hablar sobre Hitler. (Foto: Presidencia)
José María Balcázar vuelve a generar cuestionamientos por hablar sobre Hitler. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

La Embajada de Alemania en el Perú se pronunció otra vez para referirse a las declaraciones del presidente José María Balcázar durante un evento oficial, por haber señalado que, según un libro, Adolf Hitler había sido elegido “unánimemente” por los alemanes.

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