El presidente de la República, José María Balcázar, volvió a comentar sobre la historia de Alemania en un evento oficial, esta vez en Palacio de Gobierno, donde hizo otra vez mención de un libro para cuestionar la falta de comprensión lectora que motiva que tenga que aclarar sus expresiones.

Este jueves 30 de abril, durante la condecoración de la Orden del Trabajo 2026, el mandatario mencionó el libro “Eichmann en Jerusalén” de la autora Hannah Arendt, luego de comentar que “a veces la gente no lee” y que por eso es importante mencionar obras importantes.

“Dice que hay circunstancias en el que el hombre en su vida puede tener normalmente algunos egos que lo llevan a la maldad, pero que ese ego que tiene interiormente, cuando tiene la oportunidad de llegar al poder, a lo más alto del poder y se hace todo de forma homogénea, viene la banalidad homogénea total perversa. Lo que hemos pasado casi todo a lo largo de la historia y se expresó con mayor incidencia en el holocausto de los alemanes. ¿Quién podía imaginar que a Hitler lo eligen unánimemente la gente en Alemania y haría lo que terminó haciendo? Dentro de esas jerarquías no se pudo diferenciar que el que mandaba, Hitler desde lo más alto del poder hasta el último soldado, a todos los comprendieron en los crímenes de guerra", señaló.

En ese contexto, el presidente continuó haciendo referencia a la historia, a las teorías de Karl Marx y a la lucha obrera, luego de destacar la importancia de conocer estos hechos y la filosofía detrás de ellos.

“Como la gente ya no está acostumbrada a estudiar, le falta la concepción del diálogo y la comprensión. Yo hablo y como de repente mañana no me siguen, tengo que estar aclarando. Eso me da la impresión a mí que nos falta comprensión lectora, que es muy importante”, resaltó.

Balcázar, antes de terminar su discurso, aseguró que él se considera un hombre que “rompe reglas permanentemente” y se comparó con Albert Einstein. “Habré querido seguir el pensamiento de Einstein que hizo lo que hizo porque rompía esquemas, no se sujetaba”.

Este martes, el presidente Balcázar también habló sobre la historia de Alemania y resaltó el repaso histórico que se hizo en un libro que citó durante un evento oficial del filósofo español Antonio Escohotado. “[...] Escohotado, un filósofo, un académico de primer nivel, es un monumento para la historia del comercio: de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional en Alemania. Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos; en parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”, aseguró.

Ante esto, las embajadas de Israel y Alemania en Lima calificaron el discurso como “absurdo” e “históricamente insostenible” y, mediante un pronunciamiento conjunto, expresaron su expectativa de que el mandatario se rectifique.

Horas después, el despacho presidencial señaló que Balcázar “lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”.