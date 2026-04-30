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José María Balcázar habló sobre la historia del holocausto judío en un evento en Palacio de Gobierno. (TV Perú)
José María Balcázar habló sobre la historia del holocausto judío en un evento en Palacio de Gobierno. (TV Perú)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, volvió a comentar sobre la historia de Alemania en un evento oficial, esta vez en Palacio de Gobierno, donde hizo otra vez mención de un libro para cuestionar la falta de comprensión lectora que motiva que tenga que aclarar sus expresiones.

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