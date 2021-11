El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que el presidente Pedro Castillo emplea un discurso de amenaza cuando afirma que retirará la publicidad estatal de los medios que no son de su preferencia. En sus redes sociales advirtió que estas actitudes socavan la libertad de expresión.

“Perú: el presidente Pedro Castillo usa un discurso ya conocido en América Latina al amenazar con retirar la publicidad oficial de los medios que no le gustan. El uso arbitrario de fondos públicos para premiar a aduladores del gobierno y castigar a críticos socava la libertad de expresión”, escribió en su cuenta de Twitter.

Perú: @PedroCastilloTe usa un discurso ya conocido en América Latina al amenazar con retirar la publicidad oficial de los medios que no le gustan.



El uso arbitrario de fondos públicos para premiar a aduladores del gobierno y castigar a críticos socava la libertad de expresión. pic.twitter.com/B9NxBh12nn — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 24, 2021

VIDEO RECOMENDADO

El expresidente de Bolivia, Evo Morales fue declarado persona no grata por la comisión de relaciones exteriores del congreso. Según el grupo de trabajo la decisión contra Morales se tomo por su “negativo activismo político”.

La tarde del último martes, el presidente Pedro Castillo, durante una visita a Huancavelica, cuestionó a los medios de comunicación que, según dijo, “tergiversan la realidad” por haber reportado que hubo reclamos y pedidos de vacancia durante la visita que hizo a Arequipa este lunes.

“Aquí mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional, los invoco y convoco porque ellos conocen la realidad, ellos saben dónde están los grandes problemas del país”, señaló el jefe de Estado.

“Pero no me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver el pueblo, aquello que quieren hacer creer otra cosa”, añadió.

Sus declaraciones se dieron luego de que medios como Perú21 difundieron grabaciones de la visita que hizo Pedro Castillo a un restaurante en Arequipa donde almorzó acompañado por su comitiva. En estos registros, se pueden escuchar las voces de personas tanto dentro como fuera del local gritando “vacancia” y criticando al jefe de Estado.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO