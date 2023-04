El titular del Congreso, José Williams (Avanza País), afirmó que Pedro Castillo “no termina de comprender” que ya no es presidente de la República luego del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022 y por el cual fue vacado por ese poder del Estado.

En declaraciones a los periodistas, indicó que lo único que está generando Castillo Terrones son “fricciones innecesarias” y su única pretensión es “levantar noticia”, pues nunca acudió las veces que fue citado al Parlamento.

“El expresidente [Pedro] Castillo no termina de comprender que no es presidente de la República. Sabe que no lo es, pero insiste en el asunto, lo que está es creando fricciones innecesarias porque la población lo comprendió claramente. Hizo un golpe de Estado, está detenido por ello y porque está incurso en una serie de delitos que están en investigación”, expresó.

“Lo que ha querido hacer es levantar noticia. No puede venir al Congreso porque no está permitido por la ley. Además, muchas veces se le citó al Congreso para que venga a explicar parte de su política y nunca quiso venir y ahora quiere venir”, agregó.

Como se recuerda, Pedro Castillo logró postergar con leguleyadas su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo investiga por la presunta red criminal que habría liderado dentro del Ministerio de Vivienda.

“Señor presidente permítame expresar, a través de su espacio, mi profunda solidaridad con las familias de los fallecidos [...] Sigo siendo el presidente constitucional del Perú”, exclamó antes de ser interrumpido por el titular de la comisión, Héctor Ventura (Fuerza Popular).

De otro lado, Williams Zapata señaló que la situación de Daniel Maurate al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) podría aclararse con una invitación o interpelación en el Congreso, a fin de que explique sus presuntos nexos con Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Creo que esto tiene que pasar primero por la intención que tenga algún grupo parlamentario, una bancada, para invitarlo a que informe o, en su defecto vaya a venir a una interpelación. Es un asunto que va a correr conforme se den las cosas”, acotó.

José Williams en el canal del Congreso