El presidente del Congreso, José Williams, destacó la importancia de este poder del Estado en su labor de fiscalización para impedir la presencia de funcionarios cuestionados.

En su discurso durante la ceremonia solemne por los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente, Williams destacó que la fiscalización es una de las tres labores importantes parlamentarias además de legislar y representar.

“Sin fiscalización el poder no tendría contrapeso, sin fiscalización los actos de corrupción pasarían inadvertidos, sin fiscalía la democracia se convertiría en una forma de gobierno dictatorial, sin fiscalización no tendríamos posibilidad de censurar a funcionarios que cometen actos de corrupción o no están a la altura del cargo”, señaló.

Presidente del Congreso saluda a parlamentarios

José Williams también recordó que, a lo largo de su historia, el Parlamento ha atravesado crisis por intentos de atentar contra su independencia e institucionalidad.

“Ha llegado el momento de no permitir más retrocesos en la construcción de la democracia en el Perú. Todos estamos comprometidos no solo con la defensa del país, sino del orden constitucional”, comentó.

En otro momento, el titular del Poder Legislativo también aseguró que hay la necesidad de recuperar la buena imagen de este poder del Estado para poder acercarse al pueblo.

“Aún cuando es necesario decir que la incapacidad gubernamental ha llevado muchas veces a intentar culpar al Parlamento de los males del Perú, también tenemos que reconocer que hay una crítica válida que debe ser escuchada”, aseveró.