El electo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, agradeció a la bancada de Fuerza Popular por respaldar su candidatura para el cargo, cuya votación se llevó a cabo este miércoles 17 de mayo en el pleno del Congreso.

En declaraciones a Canal N, el también excongresista agradeció el apoyo de Perú Libre por promover su postulación, así como a Alianza para el Progreso y a su líder, César Acuña Peralta, por su “vocación democrática y de fortalecimiento institucional”.

“El fujimorismo ha votado por la institucionalidad democrática del país. Lo había anunciado para los tres candidatos abiertamente. De igual manera Perú Libre anunció el voto hacia mi candidatura. Quiero agradecer al ingeniero César Acuña, a Alianza para el Progreso, por esa vocación democrática y de fortalecimiento institucional”, expresó.

“Soy un hombre de fe. Me he atrevido a hacer algo que nadie se podría atrever a hacer: venir propuesto por Perú Libre para buscar que Alianza para el Progreso, Avanza País, Bloque Magisterial u otras bancadas puedan brindarme su apoyo. No es nada fácil. Doblemente hay que agradecer a cada uno por ese espacio que nos han dado para poder conversar”, agregó.

De otro lado, Gutiérrez Cóndor negó cualquier respaldo al dictamen que aumenta las penas por el delito de difamación, aprobado en primera votación por el Congreso y que es conocida como la ‘ley mordaza’.

“En mi actividad histórica y política, siempre he velado por la defensa irrestrictica del derecho a la información y el derecho a la prensa, que es un tema de garantía a la democracia. En mi pasado [como congresista] lo he hecho, he rechazado proyectos como este”, subrayó.

Declaraciones del elector defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. (Video: Canal N)

Como se recuerda, con los votos de Fuerza Popular, el Pleno del Congreso eligió a Josué Gutiérrez, avalado por Perú Libre y exabogado de Vladimir Cerrón, como nuevo defensor del Pueblo.

Se trata también del aún asesor de la Comisión de Justicia que aprobó la ‘ley mordaza’ y ex vocero del Partido Nacionalista. Gutiérrez logró 88 votos de distintas bancadas incluyendo Acción Popular, Alianza para el Progreso y los bloques de izquierda.

En la hoja de vida que presentó ante el Congreso como aspirante a la defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez no consigna ninguna investigación en materia jurídica y en su formación académica señala que es “bachiller” en derecho de la Universidad de Huánuco.