El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que sus comunicaciones telefónicas con los investigados por el caso ‘Gabinete en la sombra’ que involucra a personas cercanas a Pedro Castillo, fueron por motivos “estrictamente laborales” cuando era asesor parlamentario.

“Son comunicaciones, entiendo yo, cuando estuve trabajando como coordinador, ingresé con el señor (Gustavo) Ramírez que trabajaba también como asesor y creo que ahí no hay ningún problema. Después, las otras comunicaciones, las he descartado porque no recuerdo que las haya hecho”, respondió este sábado a Canal N.

El Comercio pudo conocer que Josué Gutiérrez mantuvo al menos 26 comunicaciones telefónicas con exasesores de Pedro Castillo implicados en la investigación fiscal: Biberto Castillo León, Auner Vásquez Cabrera y Rodolfo Ramírez Apolinario.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, comentó sobre sus comunicaciones con el 'Gabinete en las sombras'. (Canal N)

Con quien mantuvo la mayor cantidad de comunicaciones, según su registro de llamadas, fue con Rodolfo Gustavo Ramírez Apolinario. Con él, tuvo 23 llamadas cuando se desempeñaba como asesor de la bancada Perú Libre y como asesor de la Comisión de Economía del Parlamento.

Ramírez Apolinario formó parte de la delegación que integró el equipo de transferencia de Castillo en el sector de Relaciones Exteriores.

“[¿De qué carácter fueron esas conversaciones?] Estrictamente laborales de coordinaciones parlamentaria. Básicamente parlamentaria. No hay ninguna otra relación. Es más, nunca he estado vinculado a temas que tienen que ver con el Ejecutivo, de ninguna manera”, aseguró.

Gutiérrez también reiteró que las críticas en su contra son políticas, las cuales aseguró que se enfocan en su pasado y no en su papel actual a la cabeza de la Defensoría del Pueblo.

“Son críticas que pasan más por el ámbito político donde en algún momento trajiné y que es parte, si bien de la historia de mi vida, hoy me debo a un ente totalmente independiente que necesita coadyuvar acciones de gobierno, acciones de operatividad. En esa línea, nos vamos a ver siempre como aliados porque las confrontaciones creo que se dan solo cuando hay oídos sordos”, señaló.