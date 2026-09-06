Josué Gutiérrez ofreció disculpas públicas por sus declaraciones. (Foto: Andina)
Josué Gutiérrez ofreció disculpas públicas por sus declaraciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ofreció disculpas por las declaraciones que realizó sobre un eventual cierre del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, luego de los cuestionamientos que generaron sus afirmaciones y de la denuncia constitucional presentada en su contra.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: