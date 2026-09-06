El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ofreció disculpas por las declaraciones que realizó sobre un eventual cierre del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, luego de los cuestionamientos que generaron sus afirmaciones y de la denuncia constitucional presentada en su contra.

En entrevista con RPP, Gutiérrez explicó que sus declaraciones formaron parte de un análisis sobre un escenario hipotético y sostuvo que no tuvo la intención de plantear o respaldar la disolución del Parlamento.

“Era el correlato de un análisis y esto causó incomodidad. Si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas”, señaló el titular de la Defensoría del Pueblo.

Gutiérrez también cuestionó que la controversia se haya centrado en la interpretación de sus declaraciones y consideró que ello ha llevado a una discusión que, a su juicio, desvía la atención de los problemas institucionales del país.

“Esto nos lleva a discusiones insulsas”, afirmó.

El defensor del Pueblo ya había rechazado previamente que sus declaraciones constituyeran un respaldo a la disolución del Congreso. La propia institución señaló que sus palabras fueron parte de un análisis sobre la debilidad institucional del país y que no representaban una insinuación para disolver un poder del Estado.

La controversia se originó luego de que Gutiérrez señalara que una eventual decisión de la presidenta Keiko Fujimori de cerrar el Congreso podría generar un incremento de su popularidad. Sus expresiones fueron cuestionadas por parlamentarios de distintas bancadas.

Hace unos días, la diputada Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo por sus declaraciones.

La Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados dispuso que pase a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para la calificación correspondiente.