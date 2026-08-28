El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, justificó en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva sus declaraciones sobre el respaldo popular que tendría una disolución del Congreso de la República por Keiko Fujimori, opinión que generó críticas desde diversas esferas políticas.

Durante la entrevista este viernes, el titular de la Defensoría del Pueblo deslindó de cualquier postura autoritaria. “Yo rechazo toda forma de atentado contra el régimen democrático pero debo reconocer que la autocracia como régimen, el totalitarismo como régimen, la anarquía como régimen. Son enemigos naturales de la democracia y nuestro país no está ajeno a eso”.

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En sus declaraciones originales, Gutiérrez explicó que si el Gobierno quisiera mejorar su respaldo ante la opinión pública, podría buscar cerrar el Parlamento si es que se obstruye el pedido de facultades legislativas. Diversas bancadas legislativas cuestionaron de inmediato las frases del Defensor y exigieron explicaciones públicas por la supuesta apología a medidas inconstitucionales.

Josué Gutiérrez admitió que previó la repercusión negativa y los cuestionamientos severos contra su persona tras emitir ese análisis. No obstante, el abogado recordó que mantuvo una postura crítica similar frente a hechos reales en el pasado, como los cierres parlamentarios que ejecutaron Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Para el defensor, la prioridad de las autoridades debe centrarse en la resolución de los problemas estructurales del aparato estatal porque hay un “desorden absoluto” de las normas, gestión y que requieren medida que se logren consolidar en beneficio de los peruanos.

Josué Gutiérrez insistió en que su lectura posee un respaldo histórico indiscutible en la política peruana. “¿Qué podría pasar si se arma un despelote y finalmente se hace un quiebre constitucional, sea de un lado y otro lado? De unos que pretenden vacar a la presidenta y del otro lado cuando se dice que ya lo común en el Perú es que si quieres subir tu popularidad hay que disolver el Congreso. Por lo menos las discusiones están en ese rol. Yo creo que ningún peruano de bien va a querer eso”, insistió.

Declaraciones originales de Josué Gutiérrez

En sus declaraciones previas del 27 de agosto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, analizó el panorama que enfrentaría la presidenta Keiko Fujimori y evaluó los posibles efectos que tendría una medida de fuerza extrema frente al bajo nivel de aceptación popular que registran las instituciones del Estado.

En esa oportunidad ante Canal N, el funcionario descartó promover dicha acción, aunque detalló proyecciones estadísticas muy altas. “Si la señora Keiko Fujimori mañana decide cerrar el Congreso, yo le digo con toda sinceridad, no tendría el respaldo del 60% que dicen las encuestas últimas. ¿Sabes Cuánto tendría mínimo? Más el 80% como lo tuvo su padre en ese momento”.