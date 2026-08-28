Josué Gutiérrez insistió en que sus comentarios sobre la disolución del Congreso eran necesarios. (El Comercio)
Josué Gutiérrez insistió en que sus comentarios sobre la disolución del Congreso eran necesarios. (El Comercio)
Por Redacción EC

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, justificó en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva sus declaraciones sobre el respaldo popular que tendría una disolución del Congreso de la República por Keiko Fujimori, opinión que generó críticas desde diversas esferas políticas.

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