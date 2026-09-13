Josué Gutiérrez es el titular de la Defensoría del Pueblo. (Foto: GEC)
Josué Gutiérrez es el titular de la Defensoría del Pueblo. (Foto: GEC)
/ CESAR GRADOS
Por Redacción EC

Los informes de viaje al exterior realizados por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reproducen textos ininterrumpidos de otras publicaciones sin citarlas, según reveló “Cuarto Poder”.

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