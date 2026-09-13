Los informes de viaje al exterior realizados por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reproducen textos ininterrumpidos de otras publicaciones sin citarlas, según reveló “Cuarto Poder”.

El dominical accedió a los informes de 11 viajes oficiales al extranjero de Gutiérrez. Tres de ellos no habrían sido presentados, no obran en la documentación remitida por su institución, pese al mandato expreso de esta ley.

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Entre los documentos que sí presentó, 4 de ellos contienen párrafos extraídos de otras publicaciones de fechas anteriores. Por ejemplo, viajó a Suiza y País Bajos del 4 al 18 de mayo del 2024, por el cual recibió U$S5 mil 640 en viáticos.

El informe de dicho viaje proviene de un documento publicado el 7 de mayo del 2024 por la Alianza Global de las instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri) y fue presentado 23 días después con los mismos párrafos.

No solo hay copia y pega, sino también eliminación de citas y referencias bibliográficas, según la verificación realizada por Cecilia Madrid, abogada penalista y profesora de metodología de tesis.

“Hemos podido verificar que se toman párrafos específicos y completos de otros documentos elaborados no por el funcionario, sino de alguna organización internacional o de fuentes públicas, pero no se omite realizar el citado correspondiente. Cuando tú haces eso, copiando párrafos de informes de otros organismos, estás presentando esas ideas como si fuesen tuyas, cuando en realidad no lo son”, manifestó a “Panorama”.

Por su parte, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi advirtió que se trata de un informe “absolutamente burdo y chapucero” donde se observa información no detallada de un viaje al exterior de un funcionario público.

“Lo que hemos visto es un informe absolutamente burdo y chapucero en el cual vemos información que no corresponde a un informe detallado de un viaje al exterior. La pregunta que debe responderse en un informe es qué acciones realizó el funcionario público y en qué beneficia el país”, acotó.

Consultado sobre si él redacta sus informes, Josué Gutiérrez dijo: “Sí, pero el gabinete lo revisa”. Sobre las copia, señaló: “Ah, sí, debe ser. Por ejemplo, cuando vamos a Ginebra para un fin determinado, que es una asamblea anual, que es obligatorio, es lo mismo”.

Más casos

El viaje a Suiza y Países Bajos, que él mismo se autorizó mediante resolución defensorial, fue en un mes muy especial, pues celebra su cumpleaños cada primero. El viaje a Europa cuatro días después le cayó como si fuese un regalo de cumpleaños. Incluso su esposa, Gladys Ancahuasi, lo acompañó en su periplo a Europa.

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Según sus movimientos migratorios, el defensor del pueblo salió del país el 4 de mayo rumbo a Europa y días después su esposa voló a Países Bajos. Ambos regresaron a suelo peruano, el mismo día, procedentes del mismo país, el 18 de mayo del 2024.

Sobre el tema, Gutiérrez indicó: “No te sabría decir (…) Déjame revisar. Ahorita no te puedo contestar nada”. Tras el viaje, presentó un informe que contiene 7 párrafos extraídos de publicaciones previas de organismos internacionales, notas de prensa y hasta estudios de la misma Defensoría del Pueblo.

De igual modo, Josué Gutiérrez se fue a Dinamarca en noviembre del 2023 y al final presentó un informe sobre su viaje. El documento original fue publicado el 8 de noviembre del 2023 por la organización que lo invitó y la copia maquillada apareció el 21 de noviembre de ese mismo año. Para este evento, tuvo a disposición U$S2.700 de viáticos.

Los casos siguen. Viaje a Barranquilla, Colombia, en octubre del 2023. La copia proviene de una nota prensa publicada por su propia institución. Viaje a Dubai en diciembre del 2023. De nuevo, un artículo de su institución aparece sin ser citado.

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Según información de transparencia, solo fueron 11 viajes oficiales al exterior, aunque su récord migratorio marca varias salidas del país desde que asumió el cargo.

En abril del 2024 permaneció en el extranjero 11 días. Entre mediados de octubre del 2025 y principios de setiembre de ese mismo año, otros 12 días fuera del país.