El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que el rechazo del que fue objeto durante un evento oficial en Juliaca, Puno, fue algo organizado y parte de una expresión en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Este jueves 24 de julio, Gutiérrez se retiró de una presentación en el Teatro Municipal de Puno en medio de abucheos y críticas por parte de expositores y del auditorio por los heridos y fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte del 2022 y 2023. Cuando la prensa lo abordó minutos después, aseguró que él como funcionario sí cuenta con legitimidad pese al rechazo durante la ceremonia.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Defensoría del Pueblo respalda elección de Gino Ríos como miembro de la JNJ pese a sentencia por violencia familiar

“La Defensoría tiene mucha legitimidad, siempre tiene mucha legitimidad y mi persona también. Es la primera vez, me he quedado sorprendido, pero naturalmente esto no es casualidad, probablemente se han organizado antes”, señaló al programa La Decana de Radio Juliaca.

Josué Gutiérrez aseguró que él ha visitado Puno ya en cuatro oportunidades previas sin incidentes, por lo que reiteró que es la primera vez que es objeto de rechazo.

“Primera vez y bueno, hay que entenderlo. No tengo nada contra ellos, creo que tienen las heridas bien abiertas, hay un tema sensible”, comentó para luego recordar que personal de la Defensoría es quien acompaña a los agredidos durante protestas en las comisarías. “Eso es trabajo de la Defensoría y si no lo quieren valorar, yo no voy a entrar ahí porque parece que estamos en un caldo más de carácter político y sobre eso no me quisiera pronunciar”, agregó.

Según el defensor del Pueblo, las expresiones de rechazo podrían estar politizadas, pero precisó que es hacia las instituciones del Estado y contra el gobierno de Dina Boluarte.

“El malestar es contra el Gobierno, contra la señora Dina. Si alguno dice, cualquiera, que está con al señora Dina automáticamente está en el otro lado”, resaltó. Cuando se le preguntó si él estaba del lado de la presidenta Boluarte, replicó: “Nosotros somos un órgano autónomo”.