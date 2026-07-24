El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que “ningún peruano debe abstraerse de la acción de la justicia”, en referencia a los procesos legales que enfrentan y el reciente fallo del Tribunal Constitucional a favor de Vladimir Cerrón.

El funcionario enfatizó que la ciudadanía tiene la responsabilidad de someterse a los mandatos legales vigentes, a pesar de sus críticas institucionales hacia el desempeño de los operadores de justicia.

Durante la entrevista, Gutiérrez precisó que los peruanos desean esperar una “justicia real” y, por tanto, deben asumir las consecuencias de los procesos. “Yo podría decir con contundencia que nosotros, los seres humanos, peruanos, queremos esperar que la justicia sea realmente justicia y debemos someternos a la acción de la justicia”, declaró el titular de la Defensoría, negando haber otorgado con sus palabras una carta libre para que los investigados evadan órdenes de prisión.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón y anuló la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra. El líder de Perú Libre permanecía en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras ser investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. El máximo intérprete de la Constitución alegó una vulneración al derecho de la debida motivación en las resoluciones judiciales previas.

El defensor volvió a negar que su postura sea a favor de que alguien entre en la clandestinidad como lo hizo Cerrón Rojas. “Cuando estaba (prófugo), yo he pedido que se entregue”.

Frases previa de Josué Gutiérrez sobre Vladimir Cerrón

La postura actual de Josué Gutiérrez se contrapone con sus afirmaciones previas donde pareció respaldar la evasión de la justicia por parte de procesados. “Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues porque estás sufriendo una persecución”, dijo previamente en RPP.

No obstante, el funcionario reiteró que el sistema de justicia peruano atraviesa una crisis debido a que los operadores están fallando, incurriendo en lo que califica como “abuso de poder”. Sostuvo que su labor busca evitar que los ciudadanos permanezcan detenidos injustamente, mencionando que la Defensoría ha intervenido en diversos casos donde se detectó una presunta instrumentalización de la ley con fines persecutorios,.

Respecto a su vinculación profesional con el exgobernador de Junín, Gutiérrez aclaró que su labor como abogado se limitó estrictamente a “acciones de garantía constitucional” y no a temas penales de corrupción.

Finalmente, el titular de la Defensoría recalcó que el sometimiento a la ley es una responsabilidad ineludible para todo ciudadano. Aunque mantuvo sus cuestionamientos técnicos hacia los magistrados, concluyó que la preservación del estado de derecho requiere que todas las personas respondan ante las autoridades competentes, reafirmando su compromiso con la defensa de las garantías fundamentales en todo el territorio nacional.