Josué Gutiérrez aclaró sus declaraciones sobre Vladimir Cerrón. (El Comercio)
Josué Gutiérrez aclaró sus declaraciones sobre Vladimir Cerrón. (El Comercio)
Por Redacción EC

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo en el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva que “ningún peruano debe abstraerse de la acción de la justicia”, en referencia a los procesos legales que enfrentan y el reciente fallo del Tribunal Constitucional a favor de Vladimir Cerrón.

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