El parlamentario colombiano Juan Carlos Lozada, quien acudió a una mesa de trabajo en el Congreso de la República, calificó como un “exceso verbal” las declaraciones que tuvo el presidente de su país, Gustavo Petro, al mencionar que el Perú estaría “copando” islas colombianas en el río Amazonas.

En declaraciones desde Pasos Perdidos ante la prensa, Lozada Vargas dijo que el propio comunicado de la cancillería de Colombia asegura que las islas a las que hizo referencia Petro no han sido adjudicadas a través de una mesa de trabajo bilateral.

“Si él lo dice de esa manera, me parece que el presidente comete si se quiere un exceso verbal. Me parece que, a la luz de los que el propio comunicado de la cancillería colombiana, lo que corresponde es que la mesa mixta qu establece cómo se hace la repartición de nuestros territorios que nacen en nuestra frontera deben sentarse y establecer esos criterio. No creo que sea prudente en este momento intentar escalar el lenguaje a invasiones o a ocupaciones cuando lo que que corresponde es que esto se solucione a través de los propios mecanismos de nuestros acuerdos fronterizos”, explicó.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro acusó este martes al Gobierno de Perú de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía.

“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, dijo el mandatario colombiano este 5 de agosto.

Juan Carlos Lozada hizo un llamado a la diplomacia, tranquilidad y a la concertación luego de considerar que es imposible que del lado de Colombia se hable de algún tipo de ocupación peruana cuando la posición oficial es que precisamente la isla Santa Rosa de Loreto no ha sido adjudicada en la mesa mixta entre ambas naciones.

“Esto no puede convertirse en una discusión que eleve el tono, si se quiere, que ya ha sido suficientemente tenso entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta Boluarte en los últimos años”, exhortó al recordar que el 22 de agosto en Bogotá habrá una reunión por la firma del tratado amazónico.

Asimismo, reiteró en que Colombia no puede hablar sobre soberanía en este territorio. “Imposible decir eso justamente porque el argumento es que ese territorio no ha sido adjudicado a ninguno de los dos países. Por eso tratar de pelear si es de uno o del otro no es lo que corresponde aquí. Decir que Perú ha ocupado el territorio colombiano sería absolutamente inexacto puesto que Colombia reconoce que esa isla no ha sido adjudicada y justamente lo que está pidiendo Petro es que, antes de ser adjudicada a Perú, eso sea parte de una conversación que está establecida en nuestros tratados fronterizos”, reiteró.