El abogado del capitán PNP Junior Izquierdo pidió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que no siga dilatando la investigación por presunto abuso de autoridad en su contra y que entregue la información que ha pedido la Fiscalía de la Nación en lugar de un celular que no tiene ni chip ni acceso a su cuenta de iCloud.

José Carlos Mejía, defensa legal de Izquierdo, destacó el pedido que hizo el Ministerio Público luego de la diligencia en la que el perito oficial constató que el celular entregado por el abogado de Santiváñez estaba vacío, sin información ni chip.

“Mi patrocinado no ha creado ninguna voz, no ha inventado nada. Por eso exhorto al ministro del Interior, quien nada debe, nada teme, señor ministro. Entregue la información que le ha pedido la fiscalía. La fiscalía no le ha pedido su teléfono celular, le ha pedido la información que contiene su teléfono celular solo en el extremo de la comunicación con el capitán Izquierdo”, aseguró a RPP este miércoles.

“Si él dice que no es su voz, quien nada debe nada teme. Debe favorecer la averiguación de la verdad y no obstruirla y no dilatarla porque eso es lo que está ocurriendo.”, agregó.

Santiváñez, según un documento al cual tuvo acceso El Comercio emitido este 14 de enero, tiene un plazo de 48 horas para que entregue a la Fiscalía de la Nación el chip y el acceso a su cuenta de iCloud,

El abogado del capitán Izquierdo recordó que ellos cumplieron con entregar la grabadora con los archivos originales de las conversaciones que sostuvo con el ministro en mayo del 2024, pero que pese a que la investigación empezó en agosto del año pasado, Santiváñez no ha colaborado con que se llegue a la verdad.

“¿Por qué no colabora con esa averiguación de la verdad que él dice de manera voluntaria colaborar pero en la práctica no lo es? No quiero pensar que el ministro del Interior se burla de la justicia del país. Él es abogado. No quiero pensar que el abogado Juan José Santiváñez se burla de la autoridad del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación”, exhortó Mejía.