El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se presentó en la más reciente sesión sobre derechos humanos de las Naciones Unidas en Suiza, y ahí aseguró que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en respuesta a las resoluciones en esta corte internacional contra la ley de amnistía.
“Frente a la resolución de la Corte IDH, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que la regulan”, manifestó en su presentación este martes.
LEE TAMBIÉN: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH.: “Ley de amnistía en Perú es un paso atrás para la justicia y la verdad”
En la víspera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, dijo que la ley de amnistía “representa un retroceso para la justicia y la verdad”.
Esto, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una nueva resolución de observación de cumplimiento de su sentencia por el caso Barrios Altos y La Cantuta donde llamó al Poder Judicial que no acate esta norma.
Al respecto, Santiváñez defendió la promulgación de esta ley a favor de militares y policías procesados y sentenciados por delitos contra los derechos humanos al asegurar que se dio respetando la separación de poderes y “como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo”.
“El Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos; no sin antes reconocer que todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación, y a construir su propia historia, sin injerencias de ningún tipo”, comentó el ministro en su participación.
