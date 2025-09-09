El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se presentó en la más reciente sesión sobre derechos humanos de las Naciones Unidas en Suiza, y ahí aseguró que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en respuesta a las resoluciones en esta corte internacional contra la ley de amnistía.

“Frente a la resolución de la Corte IDH, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que la regulan”, manifestó en su presentación este martes.

"Frente a la resolución de la @CorteIDH, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que la regulan", señaló. pic.twitter.com/ZKrF7sW6OU — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) September 9, 2025

En la víspera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, dijo que la ley de amnistía “representa un retroceso para la justicia y la verdad”.

🚨#PerúEnLosOjosDelMundo |

Desde Ginebra, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó la Ley de Amnistía en Perú como una negación a las miles de víctimas que merecen verdad y justicia.



👉🏼 Advirtió que esta norma implica impunidad en casos de… pic.twitter.com/pod0Xavmr8 — CNDDHH 🇵🇪 #NiUnMuertoMás (@cnddhh) September 8, 2025

Esto, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una nueva resolución de observación de cumplimiento de su sentencia por el caso Barrios Altos y La Cantuta donde llamó al Poder Judicial que no acate esta norma.

Al respecto, Santiváñez defendió la promulgación de esta ley a favor de militares y policías procesados y sentenciados por delitos contra los derechos humanos al asegurar que se dio respetando la separación de poderes y “como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo”.

“El Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos; no sin antes reconocer que todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación, y a construir su propia historia, sin injerencias de ningún tipo”, comentó el ministro en su participación.